إبراهيم حسن ينفي طلب تأجيل الدوري ويطالب إمام عاشور بالتركيز الكامل

مدير منتخب مصر يكشف كواليس معسكر الفراعنة واستعدادات المرحلة المقبلة

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن ما تردد حول طلب الجهاز الفني تأجيل أو إلغاء بطولة الدوري الممتاز عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الجهاز لم يطلب سوى الحصول على أسبوع إضافي فقط خلال شهر مايو، من أجل رفع معدلات الجاهزية البدنية للاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

معسكر منتخب مصر.. انضباط وتنظيم على أعلى مستوى

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج «ملعب أون» المذاع عبر قناة أون سبورتس، أوضح إبراهيم حسن أن المعسكر الأخير لمنتخب مصر، والذي جاء في إطار الاستعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا، كان من أفضل المعسكرات التي خاضها اللاعبون، سواء من حيث التنظيم أو الانضباط.

وأشار إلى أن الجهاز الفني حرص على توفير أجواء مثالية للاعبين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة فنية وبدنية، مؤكدًا أن المعسكر كان مغلقًا بالكامل، ولم يُسمح بدخول أي أشخاص أو التقاط صور داخل مقر الإقامة، في إطار فرض حالة من التركيز الكامل.

الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين باستمرار

وأوضح مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين بشكل دائم، سواء من الناحية الفنية أو الطبية، مع منحهم الحرية الكاملة للتركيز مع أنديتهم خلال الفترة الحالية، وأضاف أن الجهاز يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع اللاعبين، وقادر على احتواء أي أزمات قد تظهر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد إبراهيم حسن أن العلاقة بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين قوية للغاية، وتسودها حالة من الانسجام والتعاون، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء اللاعبين داخل المعسكر.

إشادة بدعم اتحاد الكرة ورابطة الأندية

وأشاد مدير المنتخب بالدعم الذي يقدمه هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا مهمًا في نجاح خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

كما وجه الشكر إلى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، على تعاونه مع الجهاز الفني، ومنح المنتخب أسبوعًا إضافيًا ساهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل البطولة، دون الإضرار بمسابقات الدوري أو التزامات الأندية.

مواجهة بنين الأصعب في مشوار أمم أفريقيا

وعن أصعب مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، أكد إبراهيم حسن أن مواجهة منتخب بنين كانت الأصعب خلال مشوار الفراعنة، نظرًا لقوة المنافس والظروف الفنية التي أحاطت بالمباراة.

رسالة واضحة إلى إمام عاشور

وفيما يخص إمام عاشور، لاعب الأهلي، وجه إبراهيم حسن رسالة مباشرة له، مطالبًا إياه بالتركيز الكامل خلال الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأي أمور خارج الملعب، خاصة في ظل دخول المنتخب مرحلة مهمة تتطلب أعلى درجات الالتزام والاستعداد.

وأكد مدير المنتخب أن الفترة القادمة تشهد مستوى أعلى من التحديات، في ظل التحضير لاستحقاقات كبرى على رأسها تصفيات كأس العالم، مشددًا على أهمية جاهزية جميع العناصر الأساسية للاستفادة القصوى منهم مع المنتخب.

نفي قاطع لطلب تأجيل أو إلغاء الدوري

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد على استحالة المطالبة بإلغاء بطولة الدوري الممتاز، خاصة في ظل مشاركة أربعة أندية مصرية في البطولات الأفريقية، موضحًا أن الجهاز الفني يدرك تمامًا أهمية انتظام المسابقة المحلية، وأن هدفه الوحيد هو مصلحة المنتخب دون الإضرار بمنظومة الكرة المصرية.