موعد الإجازات الرسمية خلال فبراير.. هل أول أيام رمضان إجازة للموظفين والطلاب؟

يهتم ملايين المواطنين في مصر، خاصة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية خلال شهري فبراير ومارس 2026، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة التساؤلات حول ما إذا كان أول أيام رمضان إجازة رسمية أم يوم عمل طبيعي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل رغبة الكثيرين في تنظيم مواعيد العمل والدراسة، والتخطيط للسفر أو قضاء أوقات أطول مع الأسرة، خصوصًا مع ضغوط الحياة اليومية واقتراب المناسبات الدينية.

الإجازات الرسمية في فبراير 2026.. شهر بلا عطلات

بحسب جدول الإجازات الرسمية الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2026، فإن شهر فبراير لا يتضمن أي إجازات رسمية مدفوعة الأجر، سواء كانت مناسبات وطنية أو دينية.

ويقتصر حصول العاملين خلال فبراير على:

العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو يوم الجمعة فقط في بعض قطاعات العمل الخاصة

وبالتالي، يُعد فبراير 2026 شهرًا كاملًا من العمل دون عطلات رسمية إضافية.

هل أول أيام رمضان 2026 إجازة رسمية في مصر؟

يُعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة بحثًا مع اقتراب شهر رمضان، خاصة بين الموظفين والطلاب.

🔴 الإجابة الواضحة والحاسمة:

أول أيام شهر رمضان 2026 ليس إجازة رسمية في مصر.

فبحسب القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء:

بداية شهر رمضان لا تُعد عطلة رسمية

تستمر الدراسة والعمل بشكل طبيعي في أول أيام الشهر

لا يتم منح إجازة إلا في المناسبات المحددة رسميًا مثل عيد الفطر وعيد الأضحى

ورغم الطابع الديني والروحاني لشهر رمضان، فإن الدولة لا تُقر إجازة رسمية في بدايته، وإنما يتم فقط تعديل مواعيد العمل في بعض الجهات خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع فلكيا أن يحل اول ايام رمضان المبارك في 19 فبراير الموافق يوم الخميس، ما يجعله ليس إجازة رسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. أطول عطلة في مارس

على عكس بداية رمضان، يشهد شهر مارس 2026 واحدة من أهم الإجازات الرسمية، وهي إجازة عيد الفطر المبارك.

ووفقًا للحسابات الفلكية:

الخميس 19 مارس 2026: وقفة عيد الفطر

وقفة عيد الفطر الجمعة 20 مارس 2026: أول أيام عيد الفطر

أول أيام عيد الفطر تمتد الإجازة حتى الأحد 22 مارس 2026

وتُعد هذه الإجازة فرصة مميزة للراحة بعد شهر الصيام، سواء للموظفين أو الطلاب، مع احتمالية مدّها بقرارات رسمية إذا اقتضت مصلحة العمل.

هل توجد إجازة شم النسيم في مارس 2026؟

يتساءل البعض عن تزامن شم النسيم مع إجازات مارس، إلا أن:

شم النسيم لا يقع في مارس 2026

يحل رسميًا يوم الاثنين 13 أبريل 2026

وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة

عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

وفقًا لأجندة مجلس الوزراء: