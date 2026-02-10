وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة سوهاج التعليمية

تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم



تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع مستوى الانضباط وجودة الأداء داخل المدارس، قام اليوم الاثنين أسامة حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج بجولة ميدانية لمتابعة انتظام واستقرار الدراسة بعدد من مدارس إدارة سوهاج التعليمية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

مرافقي الجولة التعليمية



رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن أبو سداح مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، حيث استهل وكيل المديرية زيارته بمدرسة باحثة البادية الابتدائية، وحرص على حضور طابور الصباح، ومتابعة مدى التزام الطلاب بالانضباط والزي المدرسي وتحية العلم، مؤكدًا أهمية طابور الصباح في غرس قيم الانتماء والالتزام وبناء الشخصية السليمة للطلاب، ثم تابع سير العملية التعليمية بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات، واختتم جولته بمدرسة الشيماء الثانوية بنات.

متابعة العملية التعليمية والانضباط المدرسي



وتابع وكيل المديرية خلال الجولة سير العملية التعليمية داخل الفصول، واطمأن على انتظام الدراسة ومستوى الانضباط العام، ونسب الحضور الطلابي، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بسجلات الحضور والغياب وتفعيل القواعد المنظمة لذلك، بما يضمن تحقيق الانضباط المدرسي.

فحص دفاتر المعلمين والتقييمات الطلابية



كما تفقد دفاتر تحضير المعلمين، وناقش عددًا من الطلاب والمعلمين للتعرف على واقع اليوم الدراسي، مشددًا على أهمية تنفيذ التقييمات الطلابية بدقة ووفقًا للتعليمات الوزارية، ومراجعتها أولًا بأول لضمان قياس مستوى التحصيل الفعلي للطلاب.

الاهتمام بالبيئة التعليمية والأمن والسلامة



وشملت المتابعة الاطمئنان على نظافة الفصول والممرات وساحات المدارس، وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب مراجعة جاهزية المعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة لخدمة الطلاب، ومتابعة أعمال الصيانة والدهانات داخل الفصول، وأعمال التشجير والتجميل بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية.

توزيع الكتب والالتزام بالخطة الدراسية



وأكد وكيل المديرية على ضرورة الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على جميع الطلاب من اليوم الأول للدراسة دون أي معوقات، مع الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية.

توجيهات ختامية واستمرار المتابعة



وفي ختام الجولة، وجّه أسامة حمدان باستمرار المتابعة اليومية وتلافي أية ملاحظات فورًا، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص المديرية على ضمان انتظام الدراسة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، وتحقيق استقرار العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.