التطبيق من الغد.. شعبة الدخان تعلن زيادة 4 جنيهات في أسعار سجائر كليوباترا وبوكس

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للسجائر اعتبارًا من 10 فبراير 2026

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية تطبيق زيادة رسمية جديدة على أسعار السجائر المحلية، بقيمة 4 جنيهات على العبوة الواحدة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان، أن الزيادة الجديدة معتمدة ورسميّة، ولا يجوز للتجار أو الموزعين تجاوز الأسعار المعلنة تحت أي ظرف، مشددًا على أن الدولة تستهدف من هذه الإجراءات تنظيم السوق وضمان الالتزام بالتسعير الرسمي.

الأسعار الجديدة لسجائر كليوباترا ومونديال

وأوضح الإمبابي أن السعر النهائي للمستهلك وصل إلى 48 جنيهًا للعبوة الواحدة بدلًا من السعر السابق، ويشمل ذلك أصناف:

كليوباترا كينج سايز

كليوباترا سوفت كوين

كليوباترا بوكس

كليوباترا سوبر

مونديال أحمر

مونديال أزرق

مونديال سيلفر

وذلك للعبوة التي تحتوي على 20 سيجارة، مؤكدًا أن هذه الأسعار موحدة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل سعر البيع والهوامش الربحية

وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن سعر بيع الشركة للتاجر بلغ 47.85 جنيهًا للعلبة، في حين تم تحديد ربح التاجر عند 10 قروش فقط، إلى جانب دمغة ضريبية بقيمة 5 قروش، ليصل السعر النهائي المعتمد للمستهلك إلى 48 جنيهًا دون أي زيادات إضافية أو رسوم غير معلنة.

وأكد أن هذه المنظومة السعرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والتجار والمستهلكين، مع الحفاظ على استقرار السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.

أسباب الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

وأوضح الإمبابي أن الزيادة البالغة 4 جنيهات جاءت نتيجة مباشرة للأعباء الضريبية الجديدة، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب الرسوم المقررة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه الزيادة لا تعود لقرار من الشركات المنتجة، بل لتنفيذ القوانين والتشريعات السارية.

وأضاف أن الدولة تعتمد على هذه الموارد في دعم منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في إطار تطبيق التأمين الصحي الشامل.

تحذير من أي تجاوزات سعرية في الأسواق

وشدد رئيس شعبة الدخان على أن الشعبة تتابع بشكل يومي تنفيذ الأسعار الجديدة في الأسواق، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية، محذرًا من أي محاولات لرفع الأسعار عن القيمة المعلنة أو استغلال المواطنين.

وأكد أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بشكل حاسم، سواء من خلال تحرير محاضر أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق المستهلك وضمان الشفافية في تداول منتجات السجائر.

ضبط السوق وحماية المستهلك

واختتم الإمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق الزيادة الرسمية هو ضبط سوق السجائر، ومنع التلاعب في الأسعار، وحماية المستهلك من أي استغلال، مع الالتزام الكامل بالتسعير المعتمد من الجهات المختصة.

وتأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه السوق المحلي متابعة دقيقة من المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ما يجعل الالتزام بالأسعار الرسمية أمرًا بالغ الأهمية خلال الفترة المقبلة.