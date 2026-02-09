الأرصاد تحذر من طقس رمضان: نهار دافئ وليل بارد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الأجواء ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال النهار، مع انخفاضات واضحة خلال الليل، ما يستدعي الحرص على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الفترات الباردة، ويرصد الموجز التفاصيل.

نهار رمضان فوق المعدلات الطبيعية

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن شهر رمضان هذا العام يأتي رسميًا في فصل الشتاء، لكن درجات الحرارة خلال ساعات النهار ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية. وأضافت أن هذا الارتفاع في الحرارة يجعل الأجواء النهارية مائلة أكثر للربيعية والصيفية مقارنة بالطقس الشتوي المعتاد في هذا التوقيت من العام.

وأشارت إلى أن العوامل الجوية هذا الشتاء مختلفة تمامًا عن المواسم السابقة، حيث أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة صحراوية، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما ساهم في ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار.

ليالي رمضان باردة وصحية

ورغم النهار الدافئ، شددت غانم على أن ليالي رمضان ستظل باردة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر. وأوضحت أن هذا التباين بين الحرارة النهارية والليلية يتطلب عدم التسرع في تخفيف الملابس، خاصة للأطفال وكبار السن، للحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بنزلات البرد أو الأمراض الموسمية.

كما حذرت هيئة الأرصاد من أن انخفاض الحرارة الليلي قد يكون شديدًا في بعض الأيام، مشيرة إلى أن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الليل ضروري جدًا، حتى مع الاعتدال النسبي لحرارة النهار.

نصائح مهمة للمواطنين

وفي سياق متصل، نصحت غانم المواطنين بعدم الانسياق وراء الطقس الدافئ خلال النهار، وعدم التخفيف المبالغ فيه للملابس. وأكدت أن استمرار الأجواء الباردة في الليل يستدعي الحفاظ على الملابس الثقيلة، خاصة عند الخروج بعد المغرب أو قبل الفجر.

وأضافت أن الطقس خلال رمضان سيكون مثاليًا للأنشطة النهارية، لكنه يحتاج حذرًا أثناء الليل، موضحة أن هذه الحالة الجوية ليست مؤشرًا على نهاية الشتاء، بل مجرد تفاوت طبيعي بين النهار والليل في هذا الموسم.

توقعات درجات الحرارة

أما بالنسبة للأرقام، فقد أوضحت غانم أن درجات الحرارة خلال النهار في القاهرة الكبرى ستتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت بفارق عدة درجات، بينما ليلاً ستنخفض إلى 15-16 درجة مئوية تقريبًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الشتاء سينتهي رسميًا في 20 مارس، وأن المواطن يجب أن يستمر في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الليل حتى ذلك التاريخ، للحفاظ على الصحة العامة.