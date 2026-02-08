حريق بجوار محطة مترو المرج الجديدة أسفل الطريق الدائري يثير قلق المواطنين

اندلع حريق مفاجئ، منذ قليل، بجوار محطة مترو المرج الجديدة أسفل الطريق الدائري، ما تسبب في حالة من القلق والارتباك بين المواطنين المتواجدين في محيط المنطقة، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف التي شوهدت من مسافات بعيدة، ويرصد الموجز التفاصيل.

بلاغ أمني عاجل وانتقال قوات الحماية المدنية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عاجلًا يفيد بنشوب حريق بالقرب من محطة مترو المرج الجديدة، وعلى الفور تحركت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المجهزة للتعامل مع الحرائق، في محاولة للسيطرة السريعة على النيران ومنع امتدادها إلى المرافق الحيوية أو المنشآت المجاورة، خاصة في ظل قرب موقع الحريق من محطة المترو والطريق الدائري.

كردون أمني حفاظًا على سلامة المواطنين

وبالتزامن مع جهود الإطفاء، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط موقع الحريق، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع اقتراب الأهالي أو المارة من مكان الحادث، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة أو مخاطر محتملة نتيجة تصاعد النيران أو الدخان.

كما جرى تنظيم الحركة المرورية جزئيًا في محيط الطريق الدائري لتسهيل وصول سيارات الإطفاء والإسعاف، وضمان عدم حدوث تكدسات مرورية قد تعيق أعمال السيطرة على الحريق.

حالة من القلق بين الأهالي وشهود العيان

وأفاد عدد من شهود العيان بأن الحريق اندلع بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين، خاصة مع سرعة انتشار الدخان في المنطقة.

وأشار بعض المتواجدين إلى سماع أصوات فرق الطوارئ فور وصولها، وسط محاولات مكثفة للسيطرة على النيران في أسرع وقت ممكن، خوفًا من امتدادها إلى محطة المترو أو المناطق السكنية القريبة.

حصر الخسائر وبدء التحقيق في أسباب الحريق

وفي الوقت ذاته، بدأت الجهات المختصة في حصر الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق، سواء المادية أو البيئية، مع التأكيد على عدم الإعلان عن وجود إصابات حتى الآن.

كما شرعت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو إهمال أو عوامل أخرى، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

استمرار المتابعة الرسمية وتأكيدات بالسيطرة

وأكدت مصادر أمنية أن الجهود ما زالت مستمرة للسيطرة الكاملة على الحريق والتأكد من تأمين محيط المنطقة بشكل كامل، مع التشديد على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

ويجري متابعة الموقف لحظة بلحظة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات فور الانتهاء من عمليات الإطفاء وصدور نتائج التحقيقات الرسمية حول أسباب الحريق وحجم الخسائر.