رامز جلال يطلق البوستر الأول لبرنامج مقالب رمضان 2026

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الأول لبرنامج المقالب الجديد للفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال دراما رمضان 2026.

تفاصيل البوستر الجديد

نشرت "ام بي سي مصر" صورة البوستر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، والتي ظهر فيها رامز جلال مرتديًا جاكت جلد أحمر لامع وبشعر برتقالي، ويحمل قردًا صغيرًا، ويستعرض الموجز التفاصيل

تفاعل الجمهور

لاقى البوستر تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات:

"أيوة بقى"

"يا رامز يا جامد"

"الفطار مش بيحلي غير برامز جلال"

"عالمي يا رامز"

"أجمد برنامج"

رامز جلال

رامز جلال في حفل Joy Awards 2026

شارك رامز جلال في حفل مهرجان Joy Awards 2026، حيث التقط صورًا تذكارية مع المصورين وجمهور الحفل على الريد كاربت.

شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، من بينهم:

شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.