تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026.. وعيار 21

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من التحرك المحدود خلال تعاملات الأحد 8 فبراير 2026، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الصاغة، خاصة مع استمرار تأثير العوامل العالمية وسعر الدولار على حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم مستويات مختلفة بحسب العيار، حيث يظل عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين، بينما يفضّل المستثمرون السبائك وعيار 24 باعتباره الأعلى نقاءً. وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7623 جنيهًا للشراء و 7589 جنيهًا للبيع .

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ حوالي 6988 جنيهًا للشراء و 6957 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر انتشارًا – سجل 6670 جنيهًا للشراء و 6640 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 5717 جنيهًا للشراء و 5691 جنيهًا للبيع.

وصل إلى و . سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 4447 جنيهًا للشراء و4427 جنيهًا للبيع.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تذبذب الأسعار داخل نطاق محدود، مع ترقب السوق لأي تغييرات مفاجئة في أسعار الذهب عالميًا أو في سعر صرف الدولار.

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم

بالإضافة إلى أسعار الأعيرة المختلفة، يهتم كثير من المتابعين بمعرفة أسعار الجنيه الذهب والأوقية باعتبارهما مؤشرًا على اتجاه السوق:

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 53360 جنيهًا للبيع و 53120 جنيهًا للشراء .

سعر أونصة الذهب عالميًا بلغ قرابة 4968 دولارًا للبيع و4967.5 دولارًا للشراء.

وتعكس حركة الأونصة في البورصات العالمية تأثير التوترات الجيوسياسية وسياسات الفائدة، وهي عوامل رئيسية تحدد اتجاه المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

سجل سعر الدولار نحو 47.03 جنيهًا للبيع و46.93 جنيهًا للشراء، وهو عنصر مؤثر بشكل مباشر في تسعير الذهب داخل السوق المصرية.

فعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد المعدن الخام، ما ينعكس على أسعار المشغولات الذهبية والسبائك، بينما يساهم تراجعه في تهدئة وتيرة الارتفاعات.

لماذا تختلف أسعار الذهب من محل لآخر؟

تختلف أسعار الذهب في مصر من تاجر إلى آخر بسبب قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتباين حسب نوع العيار وتصميم المشغولات ومكان البيع.

وتتراوح المصنعية عادة بين نسب متفاوتة تضاف إلى سعر الجرام، ما يجعل السعر النهائي للمستهلك أعلى من السعر المعلن للذهب الخام.

كما تؤثر عوامل مثل العرض والطلب، وحجم الإقبال على الشراء في المواسم، وتكلفة التشغيل داخل محلات الصاغة، في تحديد السعر النهائي.

توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى متابعون لسوق المعادن النفيسة أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وارتفاع مستويات الدين والتوترات السياسية.

ومن ثمّ قد يستمر الطلب عليه سواء من قبل الأفراد الراغبين في الادخار أو المستثمرين الباحثين عن التحوط، ما قد يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

في المقابل، تبقى قرارات البنوك المركزية العالمية، وتحركات أسعار الفائدة، وسعر الدولار، من أهم المؤشرات التي ستحدد اتجاه سعر الذهب اليوم في مصر خلال الأيام المقبلة، سواء بالاستقرار أو تسجيل موجات صعود جديدة.