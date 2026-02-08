برعاية قرينة رئيس الجمهورية.."التضامن" تطلق مبادرة "فرحة مصر" لدعم زواج الشباب والفتيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق مبادرة «فرحة مصر» بهدف دعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتجهيز منزل الزوجية، وتعزيز فرص تكوين أسر مستقرة وقادرة على مواجهة متطلبات الحياة، ويرصد الموجز التفاصيل.

هدف مبادرة «فرحة مصر» لدعم الشباب المقبلين على الزواج

تأتي مبادرة فرحة مصر في إطار توجه الدولة نحو مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية، بما يضمن بداية حياة أسرية كريمة ويحد من الضغوط المالية التي تواجه الشباب مع ارتفاع تكاليف الزواج.

وتركز المبادرة على تقديم دعم متكامل لا يقتصر على المساعدات العينية فقط، بل يمتد ليشمل برامج تأهيل نفسي واجتماعي تساعد المقبلين على الزواج على بناء علاقة أسرية مستقرة، والتعامل مع التحديات المحتملة في السنوات الأولى من الزواج.

الفئات المستهدفة من مبادرة وزارة التضامن

تستهدف المبادرة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وكذلك خريجي دور الرعاية أو المقيمين داخل أسر بديلة.

كما تشمل المبادرة ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، في إطار سياسة دمج وتمكين الفئات المختلفة داخل المجتمع.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تؤثر على قدرة الشباب على إتمام الزواج.

شروط الاستفادة من مبادرة «فرحة مصر»

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الضوابط للاستفادة من المبادرة، من أبرزها:

أن يكون الزواج هو الأول للطرفين.

ألا يكون المتقدم قد حصل سابقًا على دعم زواج مماثل من الوزارة أو أي جهة أخرى.

أن يحمل الطرفان الجنسية المصرية.

الالتزام بالسن القانوني للزواج.

أن يكون عقد القران أو الإكليل قد تم بحد أقصى خلال عام.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.

إطلاق منصة «تيسير الزواج» للتسجيل الإلكتروني

أطلقت الوزارة منصة إلكترونية بعنوان «تيسير الزواج» لتسجيل بيانات الشباب والفتيات الراغبين في الاستفادة من المبادرة، مع إتاحة التسجيل طوال العام، بما يسهل إجراءات التقديم ويعزز حوكمة عملية اختيار المستفيدين.

وتسهم المنصة في تنظيم قاعدة بيانات دقيقة للمقبلين على الزواج، بما يساعد الجهات المعنية على توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

التأهيل الأسري وبرنامج «مودة» للمقبلين على الزواج

تتضمن مبادرة فرحة مصر برنامجًا للتأهيل النفسي والاجتماعي من خلال برنامج «مودة»، الذي يهدف إلى إعداد الشباب لتكوين أسرة مستقرة، وتعزيز مهارات التواصل وإدارة الخلافات الزوجية.

كما يشمل البرنامج تقديم مشورة أسرية بعد الزواج لضمان استمرارية الاستقرار الأسري، وتقليل نسب النزاعات والانفصال في السنوات الأولى.

احتفالية كبرى ومشاركة مجتمعية واسعة

من المقرر تنظيم احتفالية كبرى برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لمشاركة الأزواج فرحتهم، في رسالة دعم مجتمعي تؤكد اهتمام الدولة بتيسير الزواج لغير القادرين.

وتشهد المبادرة مشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توفير مستلزمات منزل الزوجية، بينما يتولى الهلال الأحمر المصري تنسيق انتقال المشاركين من المحافظات المختلفة إلى موقع الاحتفالية.

رسالة المبادرة في دعم الاستقرار الاجتماعي

تعكس مبادرة «فرحة مصر» توجهًا لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ودعم الشباب في مواجهة تكاليف الزواج، بما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الأسري.

كما تمثل خطوة عملية لتمكين الفئات الأولى بالرعاية من بدء حياة جديدة قائمة على الدعم المؤسسي والمجتمعي، بما يدعم تماسك الأسرة ويعزز التنمية الاجتماعية على المدى الطويل.