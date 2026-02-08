موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، حيث يحتل فريق الأهلي المركز الرابع فى جدول ترتيب البطولة لموسم 2025-2026 برصيد 27 نقطة.

لا بديل أمام فريق الأهلي سوي تحقيق الفوز أمام نظيره فريق الإسماعيلي بعد تعثره بالتعادل أمام البنك الأهلي، وذلك للحفاظ علي حظوظه في المنافسة علي لقب الدوري في ظل الصراع الشرس علي صدارة البطولة مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

المواجهة المنتظرة بين فريق الأهلي و نظيره فريق الإسماعيلي التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق 11 فبرايرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء الأربعاء الموافق 11 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الإسماعيلي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره الإسماعيلي والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- أشرف بن شرقي- مروان عثمان.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

تشهد قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة وفي مقدمتهم زيزو وتريزيجيه ومن المنتظر أن تضم قائمة الفريق للمباراة كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، والجزاروكامويش ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وأحمد عيد، ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا.

