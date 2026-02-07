انطلاق مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

انطلقت مساء السبت مباراة الأهلي المصري أمام شبيبة القبائل الجزائري، على ملعب حسين آيت أحمد بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتحظى مباراة الأهلي وشبيبة القبائل باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا للتاريخ الطويل من المواجهات بين الفريقين في البطولات القارية، إضافة إلى وضع المجموعة وترتيب الفرق قبل الجولة الحالية.

أهمية مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

تأتي مواجهة الأهلي أمام شبيبة القبائل في توقيت حاسم، حيث يسعى المارد الأحمر إلى تعزيز صدارته للمجموعة وحسم التأهل مبكرًا، بينما يأمل الفريق الجزائري في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تُبقي على آماله في المنافسة.

ويُعد دوري أبطال إفريقيا الهدف الأهم للنادي الأهلي هذا الموسم، في ظل سعيه لمواصلة السيطرة القارية وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.

تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل متوازن جمع بين الخبرة والشباب، حيث اعتمد الجهاز الفني على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا.

وفي خط الوسط شارك الثلاثي مروان عطية، أليو ديانج، ومحمد علي بن رمضان، بينما قاد الهجوم كل من أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، ومروان عثمان، في محاولة لفرض أسلوب الأهلي الهجومي منذ الدقائق الأولى.

تشكيل شبيبة القبائل الجزائري

على الجانب الآخر، دفع شبيبة القبائل بتشكيل يسعى لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، حيث تواجد جايا مرياح في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع مكون من شعبان بوكابول، زين الدين بلعيد، محمد أمين مدني، ومحمد رضا حميدي.

وفي خط الوسط شارك مصطفى رزق الله بوت، آرثر بادا، ورياض بودبوز، بينما قاد الهجوم الثلاثي لحلو أخريب، أيمن محيوس، وبلال مسعودي.

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

من المقرر أن تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة صباح الأحد، عقب انتهاء مواجهة شبيبة القبائل مباشرة. وتقرر تحرك البعثة إلى مطار هواري بومدين فور نهاية المباراة، من أجل سرعة إنهاء إجراءات السفر والعودة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل

شهد تاريخ مواجهات الأهلي مع شبيبة القبائل خمس مباريات سابقة في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في مباراتين، بينما حقق الفريق الجزائري الفوز في مباراة واحدة فقط.

وسجل لاعبو الأهلي 9 أهداف في شباك شبيبة القبائل، مقابل 5 أهداف استقبلتها شباك الفريق الأحمر. وكانت أول مواجهة بين الفريقين في دور المجموعات عام 2006، ثم تجدد اللقاء في نسخة 2010، وأخيرًا في نسخة الموسم الحالي 2025-2026.

الأهلي أمام الأندية الجزائرية إفريقيًا

بشكل عام، خاض الأهلي 29 مباراة أمام أندية جزائرية مختلفة في البطولات الإفريقية، حقق خلالها 13 انتصارًا، وتعادل في 9 مباريات، بينما تلقى 7 هزائم. وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا، مقابل 23 هدفًا سكنت شباكه، ما يعكس تفوقًا نسبيًا للمارد الأحمر في مواجهاته مع أندية الجزائر.