موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2026.. متى ينتهي فصل الشتاء فلكيًا؟

مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالتعرف على الموعد الفلكي لانتهاء الشتاء، إلى جانب موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا خلال عام 2026، خاصة في ظل تأثير التوقيتين الشتوي والصيفي على مواعيد العمل والحياة اليومية واستهلاك الطاقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

متى بدأ فصل الشتاء 2026 فلكيًا؟

بدأ فصل الشتاء فلكيًا في مصر يوم 21 ديسمبر 2025، ويُعد أقصر فصول السنة من حيث عدد ساعات النهار، إذ تقل فيه مدة سطوع الشمس إلى أدنى مستوياتها. ووفقًا للحسابات الفلكية، تبلغ مدة فصل الشتاء هذا العام نحو 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، وهي فترة تتسم بانخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص التقلبات الجوية.

ويشهد فصل الشتاء عادة ذروة البرودة خلال شهري يناير وفبراير، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي مع اقتراب نهاية الفصل.

موعد انتهاء فصل الشتاء فلكيًا في مصر

بحسب الحسابات الفلكية، ينتهي فصل الشتاء رسميًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو اليوم الذي يشهد حدوث ظاهرة الاعتدال الربيعي، والتي تمثل بداية فصل الربيع فلكيًا.

وخلال الاعتدال الربيعي، تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ما يؤدي إلى تساوي عدد ساعات الليل والنهار تقريبًا في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك مصر. وتُعد هذه الظاهرة مؤشرًا فلكيًا واضحًا على الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الربيع.

خصائص فصل الربيع بعد انتهاء الشتاء

يبدأ فصل الربيع فلكيًا في 20 مارس 2026، ويستمر لمدة تقارب 92 يومًا و17 ساعة، وخلال هذه الفترة، يشهد الطقس تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع اعتدال الأجواء نهارًا وبرودة نسبية ليلًا، قبل الدخول التدريجي في أجواء الصيف.

ويُعرف فصل الربيع بتقلباته الجوية، حيث قد تشهد بعض الأيام ارتفاعًا مفاجئًا في درجات الحرارة أو نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2026

أما فيما يخص موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، فقد نص قانون رقم 24 لسنة 2023 على تنظيم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي. ووفقًا لهذا القانون، يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر، تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وتنتهي في الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي.

وبناءً على ذلك، يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية يوم الخميس 30 أبريل 2026، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتصبح الساعة الواحدة صباحًا، ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى زيادة الاستفادة من ساعات ضوء النهار، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف، خاصة في أوقات الذروة، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدام الموارد.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026، ليعود بعدها العمل بالتوقيت الشتوي مجددًا، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

خلاصة المواعيد المهمة

وبذلك، ينتهي فصل الشتاء فلكيًا في مصر يوم 20 مارس 2026 مع حدوث الاعتدال الربيعي، بينما يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في 1 مايو 2026، وفقًا للقانون، وهو ما يمنح المواطنين فرصة للاستعداد للتغيرات المناخية والزمنية المقبلة.