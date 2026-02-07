موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم الأفريقية، مواجهة نارية اليوم تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

كلا الفريقين يبحث عن الفوز حيث تعد هذه المباراة الفرصة الأخيرة لشبيبة القبائل للحفاظ علي حظوظة في التأهل للدور التالي ويمتلك الفريق نقطتين فقط في رصيده بينما يسعي فريق الاهلي لتحقيق الفوز لرفع رصيده إلي 11 نقطة وحسم تأهله رسميا للدور التالي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد قمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

المواجهة التي تجمع فريق الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 7 فبرايرالجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق شبيبة القبائل في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 7 فبرايرالجاري، عبر قنوات بي إن سبورتس مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد شبيبة القبائل

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شبيبة القبائل

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره شبيبة القبائل والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: تريزيجيه - أشرف بن شرقي- كامويش.

قائمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو الجزار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وأحمد عيد، ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري وكامويش ومحمد شريف.

