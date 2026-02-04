موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يسعي فريق الاهلي لتحقيق الفوز لرفع رصيده إلي 11 نقطة وحسم تأهله رسميا للدور التالي بالبطولة حيث يمتلك الفريق 8 نقاط جمعها من الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي والتعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية والفوز علي يانج أفريكانز في الجولة الثالثة والتعادل معه خارج الديار في الجولة الرالبعة.

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل التي تجمعهما في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 7 فبرايرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق شبيبة القبائل في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 7 فبرايرالجاري، عبر قنوات بي إن سبورتس مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد شبيبة القبائل

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شبيبة القبائل

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره شبيبة القبائل والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: تريزيجيه - أشرف بن شرقي- مروان عثمان.

قائمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

من المنتظر أن تضم قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه والجزار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وأحمد عيد، ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري.

