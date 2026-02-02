فضل الدعاء في ليلة النصف من شعبان: البحوث الإسلامية يوضح

ليلة النصف من شعبان.. أكد الشيخ محمد عصمت الكيلاني، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، أن الدعاء من أفضل القربات التي يمكن للمسلم القيام بها في أي وقت ومكان، مشيرًا إلى قول الله تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» (البقرة: 186). وأضاف في لقاء مع “فيتو” أن هناك أوقاتًا مميزة للدعاء، يأتي على رأسها ليلة النصف من شعبان، حيث يستحب للمسلم استغلالها في كثرة الدعاء وطلب المغفرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الدعاء مخ العبادة

وأشار الشيخ الكيلاني إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الدعاء مخ العبادة”، مؤكدًا أن من الأدعية النافعة أن يستغفر الإنسان للمؤمنين والمؤمنات، بما في ذلك الأحياء والأموات، مثل الدعاء: “اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين”. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد فضل هذا الدعاء بقوله: “مَن استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة”.

فضل ليلة النصف من شعبان

تعتبر ليلة النصف من شعبان من أفضل الليالي المستحب فيها الإكثار من الدعاء وطلب المغفرة، إذ أن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيها للدعاء ويعطي العباد الأجر العظيم. وينصح العلماء المسلمين باغتنام هذه الليلة في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، مع الحرص على الإكثار من الاستغفار والعمل الصالح.

أصل تسمية شهر شعبان

أما عن تسمية شهر شعبان، فقد ذكر العلماء أن العرب أطلقوا عليه هذا الاسم لأنهم كانوا يتشعبون ويبحثون عن الماء والكلأ بعد قعودهم عن القتال في رجب، الشهر الحرام. وقال بعض اللغويين إن التسمية جاءت من كلمة “شَعَبَ” أي تفرّق، وهو ما يعكس النشاط الزراعي والرعوي للعرب في هذا الوقت من السنة.

كما أن لشهر شعبان أسماء أخرى عبر التاريخ، حيث أطلقت العرب عليه مسميات مثل موهاء، عادل، كسع، واغلة، وكل اسم يعكس صفة أو حدثًا مرتبطًا بالشهر أو بالسنة القمرية قبل الإسلام.

الأعمال المستحبة في شهر شعبان

شهر شعبان يعد من الأشهر التي يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة مثل:

الصيام، خاصة أيام البيض من الشهر.

الإكثار من الدعاء والاستغفار.

صلة الرحم والإحسان إلى الناس.

قراءة القرآن والصدقة.

وشددت البحوث الإسلامية على أن المسلم يجب أن يحسن استغلال هذا الشهر لزيادة القرب من الله، مستشهدة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على الطاعة والعمل الصالح في هذا الوقت.

ليلة النصف من شعبان فرصة روحية مميزة لكل مسلم، حيث يجمع الدعاء والاستغفار والعبادة، لتكون سببًا في المغفرة والرحمة، ويؤكد علماء الدين أن استغلال هذه الليلة بالطاعات يقرب العبد من ربه ويضاعف حسناته.