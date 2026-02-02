حلويات رمضان.. يارا السكري تتألق من عرش ملكات الجمال إلى بوابة الدراما

بدأت الفنانة يارا السكري مسيرتها عارضة أزياء قبل التمثيل، واستطاعت أن تلفت الأنظار بجمالها وأناقتها، حتى شاركت في مسابقة ملكات جمال مصر والعالم. من أبرز محطّاتها كان حصولها على لقب “أفضل ابتسامة” في مسابقة Miss Elite 2023 التي أقيمت في مصر، مما ساعدها في جذب الاهتمام الإعلامي والجماهيري نحوها، ويرصد الموجز التفاصيل.

لم تكتفِ بالظهور على الساحة كعارضة فقط، بل شاركت أيضًا في إعلانات تجارية وظهرت في عمل سينمائي صغير قبل دخولها الدراما، من بينها إعلان تلفزيوني مع الفنان أحمد عز وفيلم “الفلوس”.

الظهور الأول في دراما رمضان 2025: «فهد البطل»

شكل الموسم الرمضاني عام 2025 نقطة التحوّل في مسيرة يارا، بعد أن انضمّت إلى مسلسل «فهد البطل»، وهو أحد أعمال الدراما الشعبية التي عرضت في رمضان ببطولة الفنان أحمد العوضي.

تفاصيل الدور والشخصية:

جسّدت يارا السكري شخصية “آسيا” داخل أحداث العمل، وهي ابنة رجل أعمال تواجه تحديات كبيرة في حياتها بعد الزواج السري وانفصاله المفاجئ، الأمر الذي اضطرّها لمواجهة مصيرها بمفردها.

النجاح الذي حقّقته الشخصية على الشاشة جعل الجمهور يتفاعل معها ويوليها اهتمامًا كبيرًا، وهو ما أعاد اسمها بقوّة إلى المشهد الفني في مصر.

تكثيف الظهور في رمضان 2026: «على كلاي»

بعد النجاح الجماهيري الذي حقّقته في رمضان 2025، عادت يارا السكري لموسم دراما رمضان الثاني على التوالي في مسلسل «على كلاي»، الذي يعرض في موسم رمضان 2026 أيضًا بطولة أحمد العوضي.

دور جديد ومختلف:

في هذا المسلسل تؤدي يارا السكري دور مدرّسة تُدعى “روح” ، وتشارك في إطار درامي اجتماعي مع طاقم فني كبير، ملقية الضوء على شخصية تحمل بعدًا إنسانيًّا داخل قصة العمل.

حرصت على الترويج للعمل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونشرت صورًا من كواليس التصوير مع الطلاب، مؤكّدة تفاعلها الإيجابي مع الدور.

أعمال سينمائية ومشاريع مستقبلية

إلى جانب مشاركاتها في الدراما، يارا السكري ستظهر في أول بطولة سينمائية كبيرة لها في فيلم «صقر وكناريا»، الذي يشارك في بطولته عدد من نجوم السينما المصرية مثل محمد إمام وشيكو، ومن المتوقع طرحه صيف 2026.

حياتها الشخصية وشائعات العلاقات

بالرغم من تركيز الإعلام والجمهور على ظهورها المتكرر مع أحمد العوضي في موسمي رمضان، إلا أن الأخبار التي ترددت حول وجود علاقة عاطفية بينهما نُفت رسميًا، وتُعدّ التفاعلات بينهما ضمن إطار العمل الفني فقط، وليس هناك إعلان عن ارتباط رسمي بين يارا وأي شخص حتى الآن.

يارا السكري لم تكشف تفاصيل كثيرة عن حياتها الخاصة في مقابلاتها الإعلامية، لكنها أكدت في أكثر من مرة أنها تركز في مسيرتها الفنية حاليًا وأن تطلعاتها المستقبلية تتعلق بالتمثيل والسينما.

ردود الفعل الجماهيرية والنقدية

منذ ظهورها في «فهد البطل»، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع أداء يارا، ووصفها كثيرون بأنها وجه جديد واعد في الدراما المصرية لما تقدّمه من حضور قوي أمام الكاميرا وقدرة على تقبل أدوار متنوعة.

كما أشاد البعض بالتنوع بين شخصيتي “آسيا” في رمضان 2025، و“روح” في رمضان 2026، معتبرين أن هذا التغيير يدلّ على استعدادها لخوض تجارب فنية مختلفة ومتجددة.

من عارضة أزياء وملكة جمال إلى واحدة من الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية، سلّطت يارا السكري الأضواء عليها بفضل مشاركتها في موسمي دراما رمضان على التوالي (2025 و2026)، وتعاونها مع نجوم الصف الأول مثل أحمد العوضي

حضورها لا يقتصر على الشاشة الصغيرة فقط، بل يمتدُّ إلى العمل السينمائي، مما يجعلها واحدة من أكثر الفنانات الشابات المرشحات للنجاح والاستمرار في السنوات القادمة.