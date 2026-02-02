محافظ سوهاج يلتقي الهيئة البرلمانية لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية ودعم مصالح المواطنين

التقى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بالهيئة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام محافظة سوهاج، في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وبحث عدد من القضايا والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن السوهاجي بشكل مباشر، خاصة في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، ويرصد الموجز التفاصيل.

جاء اللقاء بحضور اللواء أركان حرب أحمد السايس، سكرتير عام محافظة سوهاج، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، الذين يمثلون مختلف دوائر المحافظة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التكامل المؤسسي لخدمة أبناء سوهاج.

مشاركة موسعة من أعضاء مجلس النواب عن سوهاج

شهد الاجتماع حضور نخبة من أعضاء الهيئة البرلمانية، من بينهم النواب: مصطفى سالم، زكريا حسان، عبلة الهواري، رهام فاروق، مصطفى مزيرق، أنور بهادر، دياب محجوب، أسماء حجازي، علاء الحديوي، صباح صابر، مختار همام، عبد السلام أبو الشيخ، عمرو عويضة، محمود أبو خروف، نور أبو ستيت، حازم حمادي، ومصطفى أبو دومة، حيث تم استعراض العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام بالمحافظة.

محافظ سوهاج يهنئ النواب ويؤكد أهمية التعاون

وفي مستهل اللقاء، قدم محافظ سوهاج التهنئة لأعضاء مجلس النواب بمناسبة فوزهم في الانتخابات البرلمانية، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم التشريعية والرقابية خلال الفصل التشريعي الجديد، كما ثمّن الدور الوطني للنواب السابقين الذين لم يحالفهم التوفيق، مشيداً بجهودهم خلال الفترة الماضية في خدمة أبناء المحافظة.

وأكد اللواء عبد الفتاح سراج أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تحقيق مصلحة المواطن السوهاجي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات.

مناقشة المشروعات المتعثرة وإزالة المعوقات

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها المشروعات المتعثرة بمراكز ومدن المحافظة، وسبل إزالة المعوقات التي تعرقل تنفيذها، سواء كانت معوقات إدارية أو فنية أو تمويلية، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ وفقاً للإمكانات المتاحة وصلاحيات الأجهزة التنفيذية.

وأشار محافظ سوهاج إلى أهمية العمل الميداني والنزول إلى الشارع للتعرف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مؤكداً أن التواصل المباشر مع الأهالي هو الطريق الأمثل لوضع حلول حقيقية ومستدامة.

تنسيق مستمر بين البرلمان والأجهزة التنفيذية

وشدد “سراج” على ضرورة استمرار التنسيق بين أعضاء الهيئة البرلمانية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتذليل العقبات أمام المشروعات التنموية والخدمية، خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والإسكان.

كما أكد على الدور المهم الذي يقوم به النواب في نقل نبض الشارع، والتواصل المستمر مع المواطنين، والعمل المشترك مع المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بأبناء سوهاج.

ختام اللقاء وتطلعات المرحلة المقبلة

وفي ختام الاجتماع، أعرب محافظ سوهاج عن تمنياته لأعضاء مجلس النواب بفصل تشريعي ناجح يحقق طموحات وآمال أبناء المحافظة، ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسوهاج، ودعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن المحافظة ستظل داعمة لكل جهد صادق يصب في مصلحة المواطن السوهاجي.