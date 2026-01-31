محافظ سوهاج يتفقد نفق الشهيد اللواء نبيل فراج وميدان العارف ومستشفى سوهاج العام والمرسى السياحي

خلال جولة ميدانية لمحافظ سوهاج بحي غرب سوهاج

جولة ميدانية لمتابعة الشوارع والمشروعات الخدمية في سوهاج

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية موسعة بحي غرب سوهاج، لمتابعة الحالة العامة للشوارع، وسير المشروعات الخدمية الجارية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق سوهاج، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفقد نفق الشهيد اللواء نبيل فراج

واستهل المحافظ الجولة بتفقد نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، حيث وجه برفع مستوى النظافة داخل النفق ومحيطه الخارجي، مع توحيد ألوان السور بما يتماشى مع الهوية البصرية والنسق الحضاري للمنطقة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري.

متابعة ميدان العارف بالله

ثم توجه المحافظ إلى ميدان العارف بالله، مشددًا على رفع كافة الإشغالات بمحيط الميدان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالي للمكان.

زيارة مستشفى سوهاج العام

كما شملت الجولة زيارة مستشفى سوهاج العام، حيث تفقد المحافظ أقسام "الاستقبال، والعظام، والأطفال، وعناية القلب، وعناية المخ والأعصاب"، وحرص على الالتقاء بعدد من المواطنين والمرضى، واستمع إلى آرائهم، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمرضى، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمة الصحية.

تفقد المرسى السياحي بالكورنيش الغربي

واختتم المحافظ الجولة بتفقد المرسى السياحي أسفل الكورنيش الغربي، حيث تابع الأعمال الجارية بالمسافة الواقعة بين المرسى ومحلات أسفل الكورنيش، والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك، وتنفيذ مقاعد رخامية لخدمة المواطنين، موجها بإنشاء سور حديدي نهاية المرسى السياحي، حرصًا على سلامة المواطنين المترددين عليه.

تأكيد على استمرار الجولات الميدانية

وأكد محافظ سوهاج خلال الجولة أن الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الخدمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بمدينة سوهاج.