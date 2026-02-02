موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري، حيث يحتل فريق الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب البطولة لموسم 2025-2026 برصيد 27 نقطة.

لا بديل أمام فريق الأهلي سوي تحقيق الفوز أمام نظيره فريق البنك الأهلي للحفاظ علي حظوظه في المنافسة علي لقب الدوري في ظل الصراع الشرس علي صدارة البطولة مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

المواجهة المنتظرة بين فريق الأهلي و نظيره فريق البنك الأهلي التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء غد الثلاثاء الموافق 3 فبرايرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء غد الثلاثاء الموافق 3 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد البنك الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره البنك الأهلي والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - الجزار - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه - أشرف بن شرقي- مروان عثمان.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

يعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي اليوم الاثنين قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والتي من المنتظر أن تضم كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، والجزارومحمود حسن تريزيجيه وكامويش ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وأحمد عيد، واحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا.

