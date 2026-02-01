الأهلي يضم الأنجولي يلسين كامويش رسميًا في الميركاتو الشتوي

أعلن النادي الأهلي رسميًا تعاقده مع المهاجم الأنجولي يلسين كامويش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار خطة النادي لدعم الخط الهجومي قبل الاستحقاقات المقبلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع يلسين كامويش

وانضم يلسين كامويش إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يمنح النادي الأهلي أحقية الشراء النهائي عقب انتهاء فترة الإعارة.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة للاعب، معلقًا:

«يلسين كامويش.. مرحبًا بك في نادي القرن»، في إشارة إلى تاريخ وإنجازات النادي القارية.

إضافة هجومية منتظرة للفريق الأحمر

ويتوقع أن يشكل المهاجم الأنجولي إضافة قوية لخط هجوم الأهلي، خاصة في ظل ضغط المباريات والمنافسات المحلية والقارية، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

وفي سياق متصل، حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أماني» بمدينة زنجبار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

افتتح فريق يانج أفريكانز التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مستغلًا خطأ دفاعيًا داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 60، نجح أليو ديانج في إدراك التعادل للأهلي، عقب ركلة ركنية نفذها محمود حسن تريزيجيه، ليسدد ديانج الكرة بقوة داخل الشباك.

تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو

من جانبه، أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب أحمد سيد زيزو تعرض لإجهاد خفيف في عضلة السمانة، خلال مشاركته في مواجهة يانج أفريكانز.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران الجماعي عقب عودة الفريق إلى القاهرة، للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من التدريبات المقبلة.