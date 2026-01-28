صورة مؤمن زكريا بأجهزة طبية تثير القلق وتساؤلات حول حالته الصحية

أثار ظهور جديد لـ مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق، حالة واسعة من القلق بين جماهير الكرة المصرية، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها متصلًا بأجهزة طبية، دون توضيح طبيعة حالته الصحية أو تفاصيل العلاج الذي يخضع له حاليًا، ويرصد الموجز التفاصيل

ظهور مؤثر ورسائل دعم من الجماهير

ونشر مؤمن زكريا الصورة مرفقة بجزء من أنشودة دينية جاء فيها: «الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق»، وهو ما فتح باب التساؤلات بين محبيه، ودفع آلاف المتابعين إلى توجيه رسائل الدعم والدعاء له بالشفاء العاجل، في ظل غياب أي تعليق رسمي من اللاعب حول حالته.

غموض الحالة الصحية يزيد القلق

ورغم التفاعل الكبير مع الصورة، لم يكشف مؤمن زكريا عن أي تفاصيل تتعلق بوضعه الصحي أو مرحلة العلاج التي يمر بها، ما زاد من حالة القلق لدى جماهيره، خاصة في ظل معاناته المستمرة منذ سنوات من مرض نادر أبعده عن ملاعب كرة القدم.

مرض مؤمن زكريا.. التصلب الجانبي الضموري

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وهو أحد الأمراض العصبية النادرة التي تصيب الجهاز العصبي، وتؤثر بشكل مباشر على الخلايا العصبية المسؤولة عن التحكم في العضلات، ما يؤدي تدريجيًا إلى ضعف الحركة والنطق.

ويُعد هذا المرض من الحالات الطبية النادرة، حيث تشير الإحصائيات إلى إصابة شخص واحد فقط من بين كل مليونين، ويتميز بتأثيره المتدرج على عضلات الجسم، بداية من الأطراف وحتى العضلات المسؤولة عن التنفس والبلع في المراحل المتقدمة.

بداية معاناة مؤمن زكريا مع المرض

بدأت معاناة مؤمن زكريا مع المرض في يناير 2019، خلال فترة إعارته لأحد الأندية السعودية، حيث تم الإعلان وقتها عن إصابته بمشكلة صحية مزمنة تسببت في فسخ الإعارة وابتعاده عن الملاعب، قبل أن يتم الكشف لاحقًا عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، ليُنهي مشواره الكروي مبكرًا.

رأي طبي حول حالة مؤمن زكريا

وفي تصريحات طبية سابقة، أوضحت الدكتورة ناجية فهمي، مدير مركز الأعصاب والعضلات بكلية الطب جامعة عين شمس، أن النوع الذي يعاني منه مؤمن زكريا يصيب الخلايا العصبية بالحبل الشوكي، مؤكدة أن المرض لم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج نهائي له، وإنما تقتصر الجهود الطبية على تخفيف الأعراض وإبطاء تطور الحالة.

أسباب مرض التصلب الجانبي الضموري

ولا تزال أسباب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري غير معروفة بشكل قاطع، إلا أن دراسات علمية تشير إلى دور محتمل لكل من العوامل الوراثية والبيئية، إلى جانب اضطرابات الجهاز المناعي، والتعرض لبعض الفيروسات أو المعادن، كما لوحظ انتشار المرض بنسب أعلى بين الرياضيين والعسكريين.

أعراض المرض وتأثيره على الحياة اليومية

وتختلف أعراض المرض من شخص لآخر، وتشمل صعوبة المشي، ضعف العضلات، تشنجات وارتعاشات عضلية، صعوبة في الكلام والبلع، إلى جانب تغيرات سلوكية ومعرفية في بعض الحالات، ما يجعل المرض تحديًا كبيرًا يؤثر على جودة حياة المصاب.

تعاطف واسع ودعوات مستمرة بالشفاء

وحظي ظهور مؤمن زكريا الأخير بتعاطف كبير داخل مصر وخارجها، حيث حرص نجوم الرياضة والجماهير على التعبير عن تضامنهم الكامل معه، في مشهد يعكس مكانته الكبيرة في قلوب عشاق الكرة المصرية، وسط دعوات متواصلة بأن يمنّ الله عليه بالصحة والعافية.