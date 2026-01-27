موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، حيث يحتل فريق الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب البطولة لموسم 2025-2026 برصيد 23 نقطة.

لا بديل أمام فريق الأهلي سوي تحقيق الفوز أمام نظيره فريق وادي دجلة في ظل الصراع الشرس للمنافسة علي لقب بطولة الدوري المصري مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة

المواجهة المنتظرة بين فريق الأهلي و نظيره فريق وادي دجلة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد وادي دجلة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد وادي دجلة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره وادي دجلة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه - زيزو - مروان عثمان.

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة والتي ضمت كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد، واحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



