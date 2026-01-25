موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في إياب دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار في رابع جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يسعي فريق الاهلي للفوز علي نظيره فريق يانج أفريكانز في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات لرفع رصيده إلي 10 نقاط بالمجموعة وحسم تأهله للدور التالي بالبطولة حيث يمتلك الفريق 7 نقاط جمعها من الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي والتعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية والفوز علي يانج أفريكانز في الجولة الثالثة.

موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

القمة النارية التي تجمع فريق الأهلي أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في رابع جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في الثالثة عصر السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في رابع جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، والمقررة في السادسة الثالثة عصرالسبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري، عبر قنوات بي إن سبورتس مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد يانج أفريكانز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره يانج أفريكانز والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه - زيزو - مروان عثمان.

قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز

من المنتظر أن تضم قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كل من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد، واحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري.

