موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير المصرية، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

الفوز هو هدف فريق الاهلي أمام نظيره فريق يانج أفريكانز في لقاء اليوم لرفع رصيده إلي 7 نقاط بالمجموعة حيث يمتلك الفريق 4 نقاط جمعها من الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي والتعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية.

موعد مواجهة الأهلي ضد يانج أفريكانز

القمة الساخنة التي تجمع فريق الأهلي أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، والمقررة في السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، عبر قنوات بي إن سبورتس 5 مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد يانج أفريكانز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره يانج أفريكانز والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه - زيزو - مروان عثمان.

قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كل من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد، واحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا.

