مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-1-2026 والقنوات الناقلة..مواجهات ساخنة بـ دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق المتعة والإثارة، عدد من المباريات النارية اليوم الأربعاء 21-1-2026 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025-2026 ويأتي في مقدمتها مباراة برشلونة ضد سلافيا براج.

كما تشهد ملاعب مصر والسعودية عدد من المواجهات في مسابقات الدوري المصري وكأس مصروالدوري السعودي حيث يلتقي المصري ضد زد بكأس مصر كما يلتقي النصر ضد ضمك في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تشهد مسابقة دوري أبطال أوروبا مواجهة نارية تجمع مارسيليا X ليفربول – 10 مساء – beIN Sports HD 1

جالاتا سراي X أتلتيكو مدريد – 7.45 مساء – beIN Sports HD 1

كاراباج X آينتراخت فرانكفورت – 7.45 مساء – beIN Sports HD MAX 2

أتالانتا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء – beIN Sports HD 7

كما تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهة بايرن ميونخ X يونيون سانت جيلواز – 10 مساء – beIN Sports HD 6

تشيلسي X بافوس – 10 مساء – beIN Sports HD 3

يوفنتوس – بنفيكا – 10 مساء – beIN Sports HD 5

وتشهد مسابقة دوري أبطال أوروبا مواجهة نيوكاسل X آيندهوفن – 10 مساء – beIN Sports HD 4

سلافيا براج X برشلونة – 10 مساء - beIN Sports HD 2



دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود X الرياض – 5.30 مساء – قناة Thmanyah

الاتفاق X نيوم – 7.30 مساء – قناة Thmanyah

ضمك X النصر – 7.30 مساء - قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري المصري

يرصد الموجز، مواعيد مباريات الدوري المصري وتأتي كما يلي..

سيراميكا كيلوباترا X الاتحاد – 5 مساء على قناة ON SPORT 1

سموحة X فاركو – 8 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات كأس مصر

زد X المصري – 2.30 مساء ظهرا على قناة ON SPORT 1

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز