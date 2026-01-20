مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-1-2026 والقنوات الناقلة..مواجهات نارية بـ دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم، عدد من المباريات الساخنة اليوم الثلاثاء 20-1-2026 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025-2026 ويأتي في مقدمتها مباراة ريال مدريد ضد موناكو.

كما تشهد ملاعب مصر والسعودية عدد من المباريات في مسابقات كأس مصر والدوري السعودي حيث يلتقي بيراميدز ضد الجونة بكأس مصر كما يلتقي الأهلي ضد الخليج في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تشهد مسابقة دوري أبطال أوروبا مواجهة نارية تجمع إنتر ميلان ضد آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2



- أولمبياكوس ضد باير ليفركوزن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6



- ريال مدريد ضد موناكو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



- سبورتنج لشبونة ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



- كما تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهة توتنهام هوتسبير ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



- فياريال ضد أياكس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7



- وتشهد مسابقة دوري أبطال أوروبا مواجهة بودو جليمت ضد مانشستر سيتي – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- كوبنهاجن ضد نابولي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الشباب ضد النجمة – الساعة 5 مساء على قناة Thmanyah



- الأهلي ضد الخليج – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah



- الفتح ضد الخلود – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

يرصد الموجز، مواعيد مباريات كأس مصر وتأتي كما يلي..

- الجونة ضد بيراميدز – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT 1

- بتروجت ضد مودرن سبورت – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT 1

