القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري الأبطال والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير الكرة المصرية، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني التي تجمعهما في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

فريق الاهلي يبحث عن تحقيق فوز جديد بدوري الأبطال ضد فريق يانج أفريكانز يرفع رصيده إلي 7 نقاط في صدارة المجموعة حيث يمتلك الفريق 4 نقاط جمعها من الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي والتعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية.

موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

الموقعة الكروية الساخنة التي تجمع فريق الأهلي أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 23 يناير الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، والمقررة في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 23 يناير الجاري، عبر قنوات بي إن سبورتس 5 مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

االأهلي ضد يانج أفريكانز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة نظيره يانج أفريكانز والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة العناصرالأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه - زيزو - محمد شريف.

استعدادات الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

وضع الدنماركى يس توروب، المدير الفني للنادى الأهلى، برنامج خاص لتدريب عناصر الفريق استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز وحدد بعد غد الأربعاء موعداً لعودة اللاعبين الدوليين للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.

وكان منتخب مصر قد اختتم مشواره بالبطولة بالخسارة أمام نيجيريا بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية.

