حسام حسن: فخور بلاعبي منتخب مصر رغم خسارة برونزية أمم أفريقيا

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة قدموا بطولة مميزة في كأس أمم أفريقيا، مشيدًا بأداء اللاعبين وروحهم القتالية رغم الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أداء منتخب مصر في البطولة

أعرب حسام حسن عن فخره الكبير بما قدمه المنتخب خلال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن الوصول إلى المراحل النهائية يعكس قيمة وقوة الفراعنة. وأضاف أن الفريق قدم بطولة قوية تفوقت على التوقعات، مشيرًا إلى أن كل الأهداف التي وضعها الجهاز الفني قبل البطولة تحققت عمليًا على أرض الواقع.

ثقة الجهاز الفني والجماهير

أكد حسام حسن أن ثقة الجهاز الفني في الله ثم في الجماهير كانت دافعًا رئيسيًا للاستمرار حتى المراحل النهائية. وأوضح أن وجود مصر بين الأربعة الكبار دليل على تطور المنتخب وقدرته على المنافسة أمام أقوى الفرق في القارة.

ركلات الترجيح والتكتيك

أوضح حسام حسن أن المنتخب كان قريبًا جدًا من الفوز أمام نيجيريا، وأن ركلات الترجيح تعتمد على التوفيق أكثر من المعايير الفنية، رغم التدريبات اليومية على تنفيذها. كما شدد على أن كل التغييرات التكتيكية خلال البطولة كانت مدروسة وفي توقيت مناسب، وأن كل قرار هجومي جاء وفق ظروف المباراة.

الغيابات والضغوط

تطرق حسام حسن إلى الغيابات المؤثرة قبل المباراة، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من اللاعبين الأساسيين تم إيقافهم في توقيت متأخر جدًا، لكنه أشار إلى أن الجهاز الفني كان مستعدًا لكل السيناريوهات. وأوضح أن اللاعبين أظهروا روحًا قتالية عالية وتعاملوا باحترام مع كل الظروف، سواء داخل أو خارج الملعب.

الاستعدادات للمستقبل

اختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على الإيجابيات ومعالجة السلبيات، مؤكدًا أن المنتخب يستعد بقوة للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها تصفيات كأس العالم.