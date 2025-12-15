أحمد العوضي يكشف موعد زواجه ويوعد جمهوره بنجاحات أكثر

عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلاده وسط جمهوره ومحبيه، مؤكدًا أن دعم المتابعين هو السر الحقيقي وراء النجاحات المتتالية التي يحققها خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الفني أو الجماهيري، ويرصد الموجز التفاصيل.

احتفال استثنائي بعيد الميلاد عبر بث مباشر

حرص أحمد العوضي على مشاركة جمهوره لحظات احتفاله بعيد ميلاده من خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، حيث وصف هذه المناسبة بأنها من أجمل أعياد الميلاد التي مرّت عليه. وأكد أن وجود جمهوره ومتابعيه إلى جانبه منحه طاقة إيجابية كبيرة وشعورًا خاصًا لا يمكن تعويضه.

وقال العوضي خلال البث: إن أجمل ما في عيد ميلاده هو قضاؤه مع “إخواته” من الجمهور الذين يبادلونه الحب والدعم، معتبرًا أن هذا القرب بينه وبين محبيه يمثل أحد أهم أسباب نجاحه واستمراره في القمة.

تصريحات لافتة عن الحياة الشخصية

كشف الفنان أحمد العوضي عن بعض ملامح حياته الشخصية خلال حديثه مع المتابعين، حيث أشار إلى أنه يتمنى أن يحتفل بعيد ميلاده القادم مع زوجته، مضيفًا بروح مرحة أن العيد الذي يليه سيكون برفقة الزوجة والأبناء. وأوضح مازحًا أنه يحب أن تتزامن كل الأحداث السعيدة في حياته مع يوم ميلاده، معتبرًا إياه يومًا مميزًا يحمل له دائمًا الخير.

العوضي يتصدر محركات البحث ويشكر جمهوره

أعرب أحمد العوضي عن امتنانه الكبير لجمهوره بعد تصدر أعماله الدرامية قوائم البحث على محرك “جوجل”، حيث جاء مسلسل “فهد البطل” ضمن الأكثر بحثًا خلال عام 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “حق عرب” في عام 2024.

وأكد العوضي أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم الجمهور وثقتهم المستمرة فيه، مشددًا على أن محبة الناس هي رأس المال الحقيقي لأي فنان.

الأعلى أجرًا ومشاهدة في مصر

في تصريح أثار تفاعلًا واسعًا، أكد أحمد العوضي أنه النجم الأعلى أجرًا في مصر، إلى جانب كونه الأعلى مشاهدة ومبيعًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس محل فخر شخصي فقط، بل مسؤولية كبيرة تدفعه لتقديم أعمال قوية ترضي الجمهور.

وأوضح أن المسابقات والجوائز التي يقدمها لجمهوره أقل ما يمكن تقديمه مقابل الدعم الكبير الذي يحظى به، مضيفًا أن النجاح الحقيقي يتمثل في أن يكون الفنان رقم واحد بالفعل، لا بالكلام فقط.

طموحات فنية للمواسم المقبلة

اختتم أحمد العوضي حديثه بالتأكيد على أن طموحاته لا تتوقف، حيث يسعى للحفاظ على صدارته لثلاث سنواتأحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره ويؤكد: القادم أفضل على المستويين الفني والشخصي

