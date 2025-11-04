انسحاب بيومي فؤاد من مسلسل "علي كلاي" بعد تصالحه مع أحمد العوضي

شهد الوسط الفني تطورًا جديدًا في العلاقة بين الفنان بيومي فؤاد والنجم أحمد العوضي، بعد إعلان بيومي انسحابه المفاجئ من مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان 2026، رغم توقيعه العقود واتفاقه على تفاصيل الشخصية التي كان من المفترض أن يقدمها ضمن أحداث العمل، ويرصد الموجز التفاصيل.

بيومي فؤاد يعتذر عن المسلسل لأسباب صحية

فاجأ بيومي فؤاد صناع العمل بقرار الانسحاب، مبررًا الخطوة بظروفه الصحية التي تمنعه من المشاركة في عمل طويل يمتد لـ30 حلقة. وأوضح في تصريحات إعلامية أنه يعاني من آلام في قدمه قائلاً: "رجلي تعبانه، ومش قادر أصور مسلسل طويل"، مضيفًا أنه يفضل المشاركة في أعمال قصيرة لا تتجاوز 15 حلقة خلال الفترة المقبلة.

ورغم اعتذاره، أكد بيومي أنه قرأ سيناريو المسلسل وأُعجب به، مشيرًا إلى أنه تحدث مع أحمد العوضي بشكل ودي، ووعده بزيارة فريق العمل فور عودته إلى القاهرة لتقديم "تورتة" احتفالًا بانطلاق التصوير، في إشارة واضحة إلى أن الانسحاب لم يكن بسبب أي خلاف جديد بين الطرفين.

من الإسكندراني إلى علي كلاي.. علاقة فنية متقلبة

تعود جذور الخلاف بين بيومي فؤاد وأحمد العوضي إلى العام الماضي، حين عرض فيلم "الإسكندراني" الذي أثار جدلاً واسعًا حول من هو البطل الحقيقي للعمل.

فقد صرح بيومي فؤاد حينها أن الفيلم يدور حول شخصية "سيد الإسكندراني" التي جسدها بنفسه، بينما رد العوضي مؤكدًا أن البطولة المطلقة كانت له، وأن الشركة المنتجة روّجت للفيلم باسمه باعتباره نجم الشباك الرئيسي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي تضمن جملة: "الإسكندرية ليها كبير.. وهو بكر الإسكندراني"، في إشارة إلى الشخصية التي قدمها هو.

تصالح لم يدم طويلًا

بعد فترة من التصريحات الإعلامية الحادة، تصالح الطرفان قبل نحو شهرين، في أجواء ودية رحب بها جمهور النجمين، حيث أعلن بيومي مشاركته في مسلسل "علي كلاي" مع العوضي، واعتبر الكثيرون هذه الخطوة بداية صفحة جديدة بينهما، قبل أن يتفاجأ الجمهور بخبر انسحابه المفاجئ مؤخرًا.

تفاصيل مسلسل "علي كلاي"

مسلسل علي كلاي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الشعبية، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، يارا السكري، انتصار، ريم سامي، سارة بركة، الشحات مبروك، طارق الدسوقي، وغيرهم من النجوم.

العمل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويُنتظر أن يكون من أبرز مسلسلات رمضان 2026 ضمن خطة دراما المتحدة.

ختام: بيومي فؤاد يؤكد علاقته الطيبة بالعوضي

اختتم بيومي فؤاد تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل لأحمد العوضي وفريق العمل، موضحًا أن قراره جاء لظروف صحية بحتة وليس لأي خلافات شخصية، مضيفًا أنه يتمنى النجاح للمسلسل ولكل المشاركين فيه في الموسم الرمضاني المقبل.

