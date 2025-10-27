مسلسل كارثة طبيعية .. محمد سلام يخوض أول بطولة درامية مطلقة

مسلسل كارثة طبيعية.. أعلنت منصة WATCH IT عن طرح مسلسل جديد بعنوان كارثة طبيعية من بطولة الفنان محمد سلام، في أولى بطولاته المطلقة بالدراما، بمشاركة الفنانة جهاد حسام الدين، على أن يبدأ عرضه يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري عبر المنصة الإلكترونية، ويرصد الموجز التفاصيل.



ويُعد المسلسل واحدًا من أبرز الإنتاجات الكوميدية المنتظرة هذا الموسم، إذ يجمع بين الطابع الاجتماعي والمواقف الساخرة التي تميز أسلوب محمد سلام الكوميدي.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل كارثة طبيعية حول رجل يُفاجأ بخبر صادم من الطبيب بأن زوجته حامل في خمسة أطفال دفعة واحدة، بعد أن كان ينتظر توأمًا فقط، ما يدخله في دوامة من المفاجآت والمواقف المضحكة.

ويُجسّد محمد سلام شخصية الأب الذي يحاول التأقلم مع هذا الحدث غير المتوقع، ويواجه صعوبات مالية واجتماعية في تربية أطفاله الخمسة، بينما تحاول زوجته دعمه وسط التحديات اليومية التي يتعرضان لها.

تتصاعد الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، مليء بالمفارقات الساخرة والمواقف الطريفة التي تكشف عن الضغوط التي يعيشها الآباء في مواجهة متطلبات الحياة.

أبطال مسلسل كارثة طبيعية

يشارك في بطولة مسلسل كارثة طبيعية إلى جانب محمد سلام، عدد من النجوم أبرزهم: جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

ويتكوّن المسلسل من 10 حلقات فقط، في تجربة قصيرة تجمع بين سرعة الأحداث والتركيز على المضمون الكوميدي الإنساني دون إطالة.

موعد عرض كارثة طبيعية على WATCH IT

حددت منصة WATCH IT موعد عرض أولى حلقات المسلسل يوم الأربعاء 29 أكتوبر، حيث ستكون الحلقتان الأولى والثانية متاحتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا عبر المنصة حصريًا.

ويُنتظر أن يلقى العمل متابعة واسعة نظرًا لشعبية محمد سلام الذي سبق وشارك في عدد من الأعمال الكوميدية الناجحة مثل "الوصية" و"الكبير أوي".

محمد سلام يتألق أمام الرئيس السيسي في احتفالية "وطن السلام"

جدير بالذكر أن الفنان محمد سلام شارك مؤخرًا في احتفالية "وطن السلام" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدّم عرضًا تمثيليًا قصيرًا برفقة عدد من الأطفال تناول تاريخ سيناء.

نال سلام تصفيقًا حارًا من الحضور، واعتبر ظهوره في هذه المناسبة رسالة فنية تعبّر عن أهمية الفن في تعزيز الانتماء الوطني.

