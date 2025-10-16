محمد صقر يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "ابن النادي": الشخصية شبهي

تحدث الفنان محمد صقر عن كواليس مشاركته في مسلسل "ابن النادي"، معبرًا عن سعادته بالمشاركة فيه، ومشيرًا إلى أن تم ترشيحه للعمل عن طريق مكتب "سكوب" كاستينج، من خلال المخرج أحمد إسماعيل، الذي تعاون معه في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، مضيفاً: "كنت عامل معاه رمضان اللي فات مسلسل وتقابل حبيب هو اللي كلّمني على شخصية ثابت، وبعدين عملت أوديشن وربنا كرمني".

تصريحات محمد صقر

وأوضح الفنان محمد صقر في تصريح خاص لموقع “الموجز” أن ما جذبه في شخصية "ثابت" هو عمقها الإنساني وتشابهها مع بعض مراحل حياته، مضيفًا: "اللي جذبني إنه شخص بيعدي أو بيوصل لقمة الفشل واليأس وبينساق في حياة غلط جدًا، وبعد كده بتبانله فرصة فبيمسك فيها، ده اللي جذبني في الشخصية، لأن في حتة كده في حياتي إنه شخص بيعدي بصدمات والحياة بتسود وبعد كده بتيجي فرصة فبيمسك فيها، ده أكتر حاجة كانت عجباني فيها".

وأشار محمد صقر إلى أنه استعان في تحضيره لتلك الشخصية بلاعبي كرة القدم الذين مروا بتجارب مشابهة، معلقاً: "ابتديت أشوف اللاعيبة اللي عندهم التجربة دي، فلقيت رونالدينيو حصلت له التجربة دي، إنه بعد ما كان العالم كله بيتكلم عليه اتسجن وكان عليه فلوس وعدى بأزمة مش ناس كتير عارفة الموضوع ده، فابتديت أقرأ شوية عن اللاعيبة دي، فقريت عن رونالدينيو، شوفت برضو رونالدو ومارادونا، وفي هنا نفس التجارب اللي اتسحل في مخدرات، ده بالنسبة لمعطيات التشابهات اللي ابتديت أشوفها مين عنده التجربة دي نفسيًا وبدنيًا، وابتديت أنزل ألعب كورة".

أما عن أول ظهور له في العمل، فقد أوضح: "مشهد الحبس ده كان بداية ظهوري في الحلقة الخامسة، كنت مبسوط جدًا بالمشهد ده، فكرة إن شخص بنشوفه وهو محبوس وجاي في مخدرات بيدخل في نقاش مع أحمد فهمي وحاتم صلاح، فكرة إنه مش مصدق نفسه أصلًا إن الفرصة دي جت له تاني، هو كان خلاص اعتبر إن ده مش هيحصل تاني، هو مشهد لايت كوميدي، كنت مبسوط بكواليس تصويره".

محمد صقر يكشف كواليس تعاونه في مسلسل “ابن النادي”

وتحدث محمد صقر عن أجواء التصوير قائلاً: "كواليس تصوير المسلسل كانت حلوة أوي، كل الناس كانت لطيفة مع بعض، الكيميا بتاعة الناس كانت حلوة جدًا. تقريبًا كل الأدوار اللي بعملها بتبقى مؤلمة، فحصلي حالة تبلد كده، مبقتش أتألم من مذاكرة الكراكترات، إحنا عايشين بنتألم في الحياة".

وأشار إلى أن مخرج "ابن النادي" هو نفسه مخرج فيلم "الحريفة الجزء التاني"، مؤكدًا أنه واجه تحديًا كبيرًا: "أكتر شخص كان الموضوع صعب بالنسبة له هو المخرج، فكرة إنه يعمل فيلم عن الكورة بيتهيألي ده أكتر حد عانى في الحتة دي".

وأضاف صقر أن المسلسل يختلف عن غيره من الأعمال الرياضية في تناوله للدراما من زوايا جديدة، في طريقة تناوله لعوالم اللاعبين والمدير الفني والمدربة النفسية، مؤكدًا أن المسلسل تعمق في رسم الشخصيات على عكس بعض الأعمال الأخرى مثل "ڤوي ڤوي ڤوي" الذي كان يركز فقط على قصة البطل والبطلة.

وعن علاقته بكرة القدم فقال محمد صقر: "مبتفرجش على كورة بقالي ١٥ سنة تقريبًا من ساعة أحداث بورسعيد، وأنا مبتفرجش على كورة خالص، قاطعت الكورة تمامًا، ودي كانت عندي مشكلة إني مش متابع أي حاجة".

وعن أعماله الفنية المقبلة، فأوضح أنه تعاقد مؤخراً على تقديم دور "شيكا" في مسلسل "سفنجة وزفلطة"، لكن تحضيرات العمل متوقفة حالياً.