سر تصدر المطربة ياسمين علي للتريند وما علاقتها بمحمد العمروسي؟.. تفاصيل

تصدر اسم المطربة ياسمين علي محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قام بعض المتابعين بالخلط بينها وبين الإعلامية ياسمين علي، زاعمين بشكل خاطئ أنها طليقة الفنان محمد العمروسي، بسبب تشابه الأسماء، وفي السطور التالية يرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل.

منشور ياسمين علي

وأثارت هذه الشائعات استياء المطربة ياسمين علي، التي شددت على أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن صورها استخدمت في سياق لا يخصها على الإطلاق، وقالت في بيان رسمي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تعلن المطربة ياسمين علي عن نفيها التام لما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن شائعة زواجها أو طلاقها، وإنه تم استخدام صورتها على أنها ياسمين طليقة الفنان محمد العمروسي".

وأضافت في بيانها: "وتؤكد الفنانة ياسمين علي أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة وأن حياتها الشخصيه ليست محلا للشائعات، وأن هذه الشائعات تهدف إلى تشويه صورتها واستغلال اسمها في تحقيق نسب مشاهدات"، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تنشر أو تعيد تداول هذه الأكاذيب، حفاظًا على حقها القانوني والأدبي.

يأتي ذلك في ظل الأزمة القضائية بين الفنان محمد العمروسي وزوجته السابقة الإعلامية ياسمين علي، التي أقامت دعوى نفقة لصالح أطفالهما الثلاثة بعد أن توقف العمروسي عن الإنفاق على بعض المصروفات الدراسية والعلاجية، وسبق أن نفى العمروسي ما تم تداوله عن قضايا ضده، مؤكداً التزامه بدفع نفقة أولاده بانتظام.

