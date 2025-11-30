بدء فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 159" لمواجهة الأزمات والكوارث

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء أح هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم، بقاعة "مينا" بديوان عام المحافظة، بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 159"، والذي يُعقد بالمحافظة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2025م، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، وأجهزة المحافظة المختلفة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الحضور الرسمي

حضر الفعاليات كل من اللواء أح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، ولفيف من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

انطلاق فعاليات اليوم الأول

بدأت فعاليات اليوم الأول بعقد مؤتمر بديوان عام المحافظة، استهل بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها سلام الشهيد، ثم كلمة افتتاحية للمؤتمر ألقاها المستشار العسكري للمحافظة.

كلمة محافظ سوهاج

وخلال كلمته، وجه محافظ سوهاج التحية والتقدير للقوات المسلحة وقياداتها على التعاون المستمر والمثمر مع محافظة سوهاج في جميع المجالات، مؤكدا على جميع الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والأجهزة المعنية بالتخطيط الجيد المسبق، واتخاذ الإجراءات اللازمة المسبقة في إدارة الأزمات، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ، وسرعة التعامل معه، فضلاً عن وضع الخطط البديلة والتأكد من توافر جميع المستلزمات، والمعدات اللازمة وصلاحيتها للعمل، مشيراً إلى أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات.

كلمة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

ونقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، خلال كلمته، تحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لقيادات وأهالي محافظة سوهاج، مشيرا إلى أهمية التدريبات العملية في بيان مدى استعداد الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات، والتأكيد على الجاهزية التامة، متمنيا أن يحقق التدريب العملي المشترك صقر 159 الأهداف المرجوة منه.

تكريم أسر الشهداء وتبادل الدروع

وقد شهد المؤتمر تكريم عدد من أسر الشهداء، كما تبادل محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري درعي المحافظة وقوات الدفاع الشعبي.

مناقشة خطط التدريب واستعراض الإمكانيات

وناقش المؤتمر عرض ملخص لفكرة التدريب، ثم استعراض لإمكانيات مديريات الخدمات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء من المركبات والمعدات الموجودة بكل وحدة محلية، بالإضافة إلى عرض خطة كل جهة للتعامل مع الأزمات، وبيان مدى استعداد تلك الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث حال حدوثها، والإمكانات المتاحة لديها وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل في إدارة الأزمة.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور أحمد عبدالعال الدرديري.. رحيل أقدم سياسي في سوهاج



الانتهاء من رصف شوارع جديدة بدار السلام تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج

