وفاة الدكتور أحمد عبدالعال الدرديري.. رحيل أقدم سياسي في سوهاج

رحل واحد من أبرز الشخصيات السياسية في محافظة سوهاج، حيث أُعلن عن وفاة الدكتور أحمد عبدالعال الدرديري، أقدم أمين للحزب الوطني بالمحافظة، وأحد الرموز البارزة في الحياة الحزبية والعامة، وسط حالة واسعة من الحزن لدى الأهالي وأبناء قريته مشطا بمركز طما، ويرصد الموجز التفاصيل.

من هو الدكتور أحمد عبدالعال الدرديري؟

يُعد الدرديري أحد أقدم وأشهر قيادات الحزب الوطني في سوهاج، وارتبط اسمه لسنوات طويلة بالعمل السياسي والتنظيمي داخل المحافظة.

ولد الراحل في قرية مشطا التابعة لمركز طما، وهي القرية التي ظل مرتبطًا بها حتى آخر أيامه، وشهدت اليوم تشييع جنازته.

مسيرة سياسية ممتدة

قيادة داخل الحزب الوطني

شغل الدكتور الدرديري منصب أمين عام الحزب الوطني بمحافظة سوهاج لسنوات طويلة، وكان يُوصف بأنه “أقدم أمين للحزب الوطني” بالمحافظة، ما يعكس مكانته وثقة المؤسسات الحزبية فيه عبر عقود.

مناصب إدارية وأكاديمية

إلى جانب عمله السياسي، كان للراحل حضور أكاديمي وإداري لافت؛ حيث كان يُشار إلى توليه منصب عميد المعهد العالي للكمبيوتر بسوهاج، بالإضافة إلى رئاسته المجلس المحلي للمحافظة في وقت سابق، وهو ما منحه مكانة اجتماعية مؤثرة بين أبناء سوهاج.

سجل اجتماعي وإنساني

عرف أهالي طما ومشطا الدكتور الدرديري بصفاته الاجتماعية الهادئة والتزامه بخدمة مجتمعه. وقد نعاه الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان صاحب حضور قوي ومواقف واضحة في دعم القضايا المحلية.

تفاصيل الوفاة والتدهور الصحي

ذكرت مصادر محلية أن حالة الراحل الصحية تدهورت خلال الأيام الأخيرة نتيجة آلام حادة في المعدة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في سوهاج.

ورحل الدرديري في الساعات الأولى من فجر اليوم، لتنتشر أخبار وفاته سريعًا داخل المحافظة، وسط موجة كبيرة من الحزن والدعاء له بالرحمة.

الجنازة ومكان الدفن

شيّع أهالي قرية مَشْطَا جنازة الدكتور أحمد عبدالعال الدرديري ظهر اليوم في مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من الأهالي والشخصيات العامة من طما وسوهاج.

وتم دفنه في مقابر العائلة بقرية مشطا، وفق ما ظهر في مشاركات وتعازي أهالي القرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ردود الفعل في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج حالة واسعة من الحزن بعد إعلان الوفاة، وانتشرت رسائل النعي والدعاء للراحل، خاصة من أبناء الحزب الوطني القدامى والشخصيات العامة بالمحافظة.

ووصفه كثيرون بأنه “عميد العمل السياسي في سوهاج” و”أسطورة حزبية” رحلت بعد سنوات طويلة من العطاء.