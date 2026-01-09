وزير الزراعة: الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض مستمر ولا مبرر لارتفاع الأسعار

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الثروة الداجنة باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي، مشددًا على أنه لا توجد أي ضغوط تمارس على وزارة الزراعة في هذا الملف، في ظل استثمارات ضخمة وإنتاج قياسي يحقق الاكتفاء الذاتي ويغطي احتياجات السوق المحلية، ويكشف الموجز التفاصيل.

إنتاج قياسي واستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلات تلفزيونية، أن مصر تنتج أكثر من 1.6 مليار طائر سنويًا، إلى جانب نحو 16 مليار بيضة مائدة، ما يؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن والبيض، وأضاف أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن تجاوز 100 مليار جنيه، ويعمل به أكثر من 3 ملايين عامل من خلال ما يزيد على 38 ألف منشأة منتشرة في مختلف المحافظات.

ضبط أسعار الدواجن والكتاكيت في الأسواق

وأشار علاء فاروق إلى أن ما تردد مؤخرًا بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الكتاكيت غير دقيق، موضحًا أن السعر العادل للكتكوت لا يتجاوز 20 جنيهًا، وأن الزيادات التي وصلت إلى 30 و38 جنيهًا ناتجة عن معلومات مغلوطة وممارسات غير مبررة، وأكد أن وزارة الزراعة تحركت بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق ومنع أي مغالاة في الأسعار.

ضخ كميات إضافية واستعدادات قوية لشهر رمضان

أكد الوزير أنه تم الاتفاق على استمرار ضخ كميات إضافية من الدواجن في الأسواق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان. ولفت إلى أن هناك مؤشرات واضحة على انخفاض جديد في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

تعاون حكومي مع القطاع الخاص واتحاد المنتجين

وأوضح وزير الزراعة أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بهدف خفض أسعار الدواجن ودعم استقرار السوق، وأضاف أن أزمة منتجي الدواجن انتهت، والأسعار تشهد حالة من الاستقرار، ولا يوجد أي مبرر حاليًا لارتفاعها.

منافذ بيع مخفضة ودعم محدودي الدخل

وكشف علاء فاروق أنه خلال 15 يومًا سيتم تخصيص أماكن ومنافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع وزارة التموين، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هناك وفرة كبيرة في جميع المنتجات الزراعية.

دعم صغار المربين أولوية للوزارة

وشدد وزير الزراعة على أن دعم صناعة الدواجن يأتي على رأس أولويات الوزارة، مع التركيز على حماية حقوق صغار المربين وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان استمرارهم في منظومة الإنتاج. وأكد استمرار الدعم الكامل للاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره الشريك الأساسي في هذا القطاع الحيوي.

رؤية الدولة لتطوير القطاع الزراعي

واختتم علاء فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك رؤية واضحة لتطوير القطاع الزراعي والداجني، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق وحماية المواطن من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.