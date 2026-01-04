الدواجن والخضروات والفواكه.. أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد بالأسواق

تواصل أسعار الدواجن والخضروات والفواكه جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، باعتبارها من السلع الأساسية التي يعتمد عليها الاستهلاك اليومي للأسر.

ويرصد موقعنا في هذا التقرير أحدث أسعار الدواجن والخضار والفاكهة المتداولة اليوم الأحد 4 يناير 2026 بالأسواق المصرية، في إطار خدمة إخبارية تهدف إلى تيسير متابعة الأسعار ومساعدة المواطنين على الشراء بأفضل تكلفة ممكنة، دون تحمل أعباء إضافية.



أسعار اللحوم فى المحلات والمنافذ الحكومية:

الكندوز: 400 – 420 جنيه للكيلو

البتلو: 360 – 415 جنيه للكيلو

البلدي: 400 – 450 جنيه للكيلو

عرق الفلتو: 430 جنيه للكيلو

الكبدة البلدي: 400 – 450 جنيه للكيلو

اللحوم المفرومة: 330 – 440 جنيه للكيلو

الضأن: 440 – 500 جنيه للكيلو

الجملي: 290 – 340 جنيه للكيلو

في المنافذ الحكومية:

الكندوز: 360 جنيه للكيلو

السجق: 235 جنيه للكيلو

الضأن: 420 جنيه للكيلو

الكبدة: 250 جنيه للكيلو

اللحوم المفرومة: 240 جنيه للكيلو

البلدي الطازج: 350 جنيه للكيلو

أسعار الفراخ والبيض للمستهلك:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

حافظت الفراخ البيضاء على مستوياتها السعرية الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 75 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة ما بين 79 و85 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتداول.

سعر كيلو البانيه اليوم

استقر سعر كيلو البانيه في الأسواق عند مستويات تتراوح بين 170 و200 جنيه للكيلو، مع ثبات نسبي مقارنة بالأيام الماضية، مدعومًا باستقرار أسعار الأعلاف وتوازن السوق.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سجلت الفراخ الساسو ثباتًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الكيلو في الجملة نحو 91 جنيهًا، فيما تراوح سعره للمستهلك بين 95 و99 جنيهًا للكيلو، بحسب جودة المنتج ومكان البيع.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

واصلت الفراخ البلدي استقرارها دون تغيير، إذ سجل سعر الكيلو في الجملة نحو 105 جنيهات، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 110 و115 جنيهًا للكيلو، في ظل استمرار الإقبال عليها.

أسعار أجزاء الدواجن ، جاءت الأسعار كالتالي:

البانيه: من 180 إلى 200 جنيه للكيلو

الأوراك: من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو

الكبد والقوانص: من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو

الأجنحة: من 50 إلى 55 جنيهًا للكيلو

الدبابيس: نحو 100 جنيه للكيلو

أسعار الطيور الأخرى اليوم

سجلت أسعار الطيور الأخرى استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر زوج الحمام نحو 170 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الأرانب بين 140 و180 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار البط على النحو التالي:

البط البلدي: من 119 إلى 120 جنيهًا للكيلو

البط الفرنساوي: من 59 إلى 60 جنيهًا للكيلو

البط المسكوفي: من 84 إلى 85 جنيهًا للكيلو

البط البغالي: من 69 إلى 70 جنيهًا للكيلو

أسعار البيض اليوم

حافظت أسعار البيض على استقرارها، إذ سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 115 جنيهًا وتباع للمستهلك بحوالي 140 جنيهًا، وسجل البيض الأبيض نفس المستويات السعرية، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع 130 جنيهًا وتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك بحسب النوع:

البلطي الصغير: 72.8 جنيه للكيلو

البلطي الأسواني: 94.6 جنيه للكيلو

البلطي الممتاز: 105.97 جنيه للكيلو

فيليه بلطي: 183.75 جنيه للكيلو

الماكريل المجمد: 127.07 جنيه للكيلو

مكرونة سويسي: 122.26 جنيه للكيلو

السردين المجمد: 104.31 جنيه للكيلو

جمبري وسط: 330.16 جنيه للكيلو

جمبري جامبو: 498.73 جنيه للكيلو

شعور: 200 جنيه للكيلو

حدادي: 83.33 جنيه للكيلو

المرجان وسط: 134.57 جنيه للكيلو

الكابوريا: 162.5 جنيه للكيلو

السبيط: 342.3 جنيه للكيلو

أسعار الخضروات مع بعض الاختلافات الطفيفة:

الباذنجان البلدي: 15 جنيه للكيلو

الباذنجان الرومي: 15 جنيه للكيلو

الفلفل الحامي: 14 جنيه للكيلو

الخيار: 15 جنيه للكيلو

البطاطس: 15 جنيه للكيلو

الطماطم: 10 جنيه للكيلو

البصل: 15 جنيه للكيلو

الكوسة: 14 جنيه للكيلو

أسعار الفاكهة مع اختلاف بسيط حسب النوع:

البرتقال: 15 جنيه للكيلو

الموز: 25 جنيه للكيلو

التفاح: من 67 جنيه للكيلو

الليمون: 45 جنيه للكيلو

المانجو: 60 جنيه للكيلو

اليوسفي: 17 جنيه للكيلو

هذا التفاوت في الأسعار يمنح المستهلكين فرصة اختيار الأنواع والأحجام المناسبة للاستخدام المنزلي أو التجاري، مع مراعاة الموسم والعرض والطلب في الأسواق.

