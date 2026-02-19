أولى حلقات برنامج رامز جلال 2026 على MBC مصر

تنطلق مساء اليوم الخميس 19 فبراير 2026 أولى حلقات برنامج رامز جلال 2026 بعنوان "ليفل الوحش"، وذلك مباشرة بعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة. ويعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر، كما يمكن متابعة حلقاته عبر منصة شاهد الرقمية بدون فواصل، مع توافر الإعادات على قنوات MBC1 وMBC مصر 2، أو عبر حزمة شاهد VIP بعد العرض الأول، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد عرض برنامج رامز ليفل الوحش 2026

برنامج رامز ليفل الوحش سيُعرض يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، حيث تتسم الحلقات بالتركيز على الإثارة والتشويق، مع دمج الرعب والكوميديا بطريقة مبتكرة. تبدأ الحلقة الأولى اليوم مع حلول الإفطار مباشرة، ويجذب البرنامج جمهورًا واسعًا بفضل أسلوبه الجديد والمستوحى من ألعاب التحدي العالمية، الذي يجعل كل ضحية تواجه تجربة مختلفة مليئة بالمفاجآت.

فكرة البرنامج وطريقة المقلب

يعتمد رامز ليفل الوحش 2026 على فكرة مستوحاة من لعبة الحبار (Squid Game)، حيث يخوض الضيف رحلة تتكون من ستة مستويات متتالية مليئة بالتحديات والمفاجآت. ويبدأ المقلب بسقوط الضيف من أرضية الاستوديو ليواجه رامز جلال مباشرة، ثم تتدرج الأحداث لتضع الضيف أمام سلسلة من الاختبارات النفسية والجسدية، وأحيانًا مواجهة الحيوانات، مع تصاعد صعوبة كل مستوى حتى الوصول إلى المستوى الأخير المعروف باسم "ليفل الوحش".

وأكدت مصادر أن البرنامج يتضمن تصاعدًا دراميًا واضحًا لكل مرحلة، مع دمج الرعب والكوميديا والمفاجآت، وتم تصويره في إحدى مناطق الألعاب الحديثة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بما يعزز من متعة المشاهدة ويزيد من التشويق.

أبرز ضيوف البرنامج في رمضان 2026

كشف البرومو الرسمي لبرنامج رامز ليفل الوحش عن قائمة كبيرة من الضيوف الذين سيظهرون خلال الموسم الرمضاني، ومن أبرزهم:

أحمد السقا

غادة عبد الرازق

أسماء جلال

غادة عادل

هنا الزاهد

شيماء سيف

مروان عطية

ياسر إبراهيم

أحمد نبيل كوكا

أحمد سيد زيزو

حمو بيكا

عصام صاصا

الإعلامي عمرو الدرديري

ويشهد البرنامج ظهور ضيوف بمرتبات مختلفة، حيث تتقاضى الفنانة يارا السكري 100 ألف دولار، بينما يحصل بعض لاعبي كرة القدم مثل ياسر إبراهيم ومروان عطية على 35 ألف دولار، ويحصل أحمد سيد زيزو على 50 ألف دولار مقابل ظهوره

ردود الفعل وأبرز الأحداث

تأتي هذه النسخة من برنامج رامز جلال في إطار منافسة قوية خلال الموسم الرمضاني، لما تتميز به من جرعة كبيرة من الضحك والإثارة والرعب، حيث شهد البرنامج إصابات متفرقة بين الضيوف، مثل إصابة كارولين عزمي التي خضعت لعلاج طبيعي بعد المقلب، بالإضافة إلى رفض بعض الفرق الرياضية، مثل الأهلي، مشاركة لاعبيهم في البرنامج بسبب خطورة المقلب.

البرنامج برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ويعد من أكثر برامج المقالب ترقبًا في رمضان 2026، بفضل المزج الفريد بين الرعب، التشويق، والكوميديا، وأسلوب رامز جلال المتميز في تنفيذ المقالب على ضيوفه.

بهذه الطريقة، يقدم رامز ليفل الوحش 2026 تجربة جديدة لمتابعي برامج المقالب، مع مزيج من المغامرة والإثارة، ليظل البرنامج واحدًا من أبرز العروض الرمضانية وأكثرها تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.