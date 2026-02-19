الضحية الأولي لـ رامز ليفل الوحش.. رامز جلال يفتتح موسم رمضان 2026

يترقب جمهور البرامج الترفيهية عرض برنامج رامز جلال الجديد "ليفل الوحش" على MBC مصر خلال شهر رمضان 2026، حيث يعد البرنامج هذا العام بتجربة مقالب مبتكرة وظهور نجوم من الفن والرياضة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد عرض الحلقة الأولى

تنطلق اليوم الخميس الحلقة الأولى من "رامز ليفل الوحش"، عقب أذان المغرب مباشرة، أي بعد الإفطار بتوقيت القاهرة، عند الساعة 5:50 مساءً، ليشهد المشاهدون بداية موسم المقالب السنوي.

تفاصيل ومفاجآت الحلقة الأولى

يقدم رامز هذا العام مقالب أصعب وأكثر إثارة، مع ضيوف من نجوم الفن والرياضة. ترتكز الفكرة على مفاجآت غير متوقعة، تضمن الإثارة والكوميديا لكل أفراد العائلة.

مواعيد الإعادة

لمن يفوت العرض المباشر:

الإعادة الليلية: 1:00 صباحًا و3:00 صباحًا على MBC مصر 2.

1:00 صباحًا و3:00 صباحًا على MBC مصر 2. الإعادة الصباحية: 10:00 صباحًا و12:00 ظهرًا على نفس القناة.

متابعة البرنامج عبر المنصات الرقمية

يمكن متابعة الحلقات على Shahid VIP فور انتهائها، بجودة 4K وبدون إعلانات، كما تبث على MBC 1 لجمهور الخليج والمملكة العربية السعودية.

البوستر الرسمي

طرحت القناة بوستر البرنامج الذي يظهر رامز ببدلة جلد حمراء وفانوس، مع قرد على كتفه. وعلق رامز على إنستجرام:

"بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رمضان كريم، رامز ليفل الوحش في رمضان 2026 على MBC مصر."

ردود الأفعال

قفزت مشاهدات برومو البرنامج إلى أرقام قياسية، وسط تفاعل واسع من الجمهور في مصر والوطن العربي، بسبب مزج البرنامج بين الكوميديا والإثارة والدهشة.