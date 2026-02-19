دار الإفتاء المصرية توضح طريقة احتساب قيمة زكاة الفطر 2026 والحد الأدنى

أعلنت دار الإفتاء المصرية تفاصيل احتساب قيمة زكاة الفطر لعام 2026، موضحة الأساس الشرعي والحسابي الذي تم الاعتماد عليه لتحديد الحد الأدنى، مع التأكيد على جواز إخراجها نقدًا، وبيان توقيت إخراجها خلال شهر رمضان المبارك، ويستعرض الموجز التفاصيل.

احتساب زكاة الفطر على أساس القمح البلدي

أوضحت دار الإفتاء أنها اعتمدت في تقدير قيمة زكاة الفطر على القمح البلدي، باعتباره من الأصناف الواردة في السنة النبوية في زكاة الفطر، فضلًا عن كونه من غالب طعام المصريين، حيث يُصنع منه الخبز ويدخل في العديد من الأطعمة الأساسية.

وأشارت إلى أن سعر أردب القمح من أجود الأنواع يبلغ نحو 2250 جنيهًا، ويزن الأردب 150 كيلو جرامًا، ليكون سعر الكيلو الواحد حوالي 15 جنيهًا.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو والقيمة بالجنيه

بيّنت دار الإفتاء أن مقدار زكاة الفطر من القمح يُقدَّر بـ 2.04 كيلو جرام للفرد الواحد، وهو ما يعادل صاعًا نبويًا تقريبًا.

وباحتساب القيمة وفقًا لسعر الكيلو المعلن، تصل قيمة زكاة الفطر إلى نحو 30.6 جنيهًا، إلا أن دار الإفتاء حددت 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، بزيادة يسيرة عن القيمة المحسوبة، مراعاةً لمصلحة الفقراء وتحقيقًا لمقصد التكافل الاجتماعي.

وأكدت أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الواجب، مع استحباب الزيادة لمن استطاع، دون إلزام لمن يخرج الحد الأدنى فقط.

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

وشددت دار الإفتاء المصرية على أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، وأن الزكاة في هذه الحالة صحيحة ومجزئة، لما في ذلك من تيسير على الفقير وتمكينه من تلبية احتياجاته المختلفة.

ويأتي هذا الرأي تيسيرًا على الناس ومراعاةً للظروف المعيشية، خاصة في ظل تغير أنماط الإنفاق واحتياجات الأسر.

موعد إخراج زكاة الفطر

أوضحت دار الإفتاء أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر حتى قبل صلاة عيد الفطر، مؤكدة أهمية إخراجها في وقتها حتى تصل إلى مستحقيها قبل العيد.

كما دعت إلى المبادرة بإخراجها مبكرًا لتسهيل عملية التوزيع وضمان استفادة الفئات الأولى بالرعاية منها في التوقيت المناسب.

زكاة الفطر.. عبادة وتكافل اجتماعي

تُعد زكاة الفطر فريضة على كل مسلم قادر، وتُخرج عن النفس ومن تلزمه نفقته، وتهدف إلى تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه من لغو أو تقصير خلال شهر رمضان، فضلًا عن إدخال السرور على الفقراء والمحتاجين في يوم العيد.

وبهذا الإعلان، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول قيمة زكاة الفطر 2026، مؤكدة أن 35 جنيهًا هو الحد الأدنى المقرر للفرد، مع جواز الزيادة لمن أراد مزيدًا من الأجر والثواب.