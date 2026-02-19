استقرار حذر بأسواق مواد البناء.. أسعار الحديد والإسمنت اليوم 19-2-2026

شهدت الأسواق المصرية اليوم الخميس حالة من الاستقرار في أسعار الحديد والأسمنت والجبس، وسط توازن بين العرض والطلب، ومتابعة مستمرة من شركات المقاولات نظرًا لتأثير الأسعار المباشر على تكلفة المشروعات السكنية والتجارية ومشروعات البنية التحتية.

ونستعرض فيما يلي جدولًا محدثًا بأسعار الحديد والإسمنت اليوم في القاهرة، مع إمكانية المقارنة بين الشركات من حيث الجودة والسعر قبل اتخاذ قرار الشراء.

أسعار الحديد اليوم

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35,803 جنيه للطن.

كما ارتفع سعر طن حديد عز إلى 37,470 جنيه للطن.

وفيما يلي أبرز الأسعار المسجلة:

حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.

حديد بشاي: 38,000 جنيه للطن.

حديد العشري: 34,500 جنيه للطن.

حديد المصريين: 35,000 جنيه للطن.

وتعكس هذه الزيادات استمرار حالة التذبذب في السوق نتيجة تغير أسعار مدخلات الإنتاج عالميًا ومحليًا.

- أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت أيضًا تحركًا صاعدًا، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3,966 جنيهًا، فيما سجل أسمنت السويس 3,850 جنيهًا للطن، ووصل أسمنت الفهد إلى 3,680 جنيهًا.

وسجل سعر الأسمنت الأبيض تراوحًا بين 5,400 و5,600 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأسمنت المخلوط بين 2,850 و4,160 جنيهًا للطن، مع استقرار متوسط سعر الأسمنت الأبيض عند نحو 4,950 جنيهًا للطن وفقًا لنوع المنتج والشركة المنتجة.

أسعار الجبس اليوم

استقرت أسعار الجبس في الأسواق، حيث تراوح سعر جبس العامرية بين 1,400 و1,450 جنيهًا للطن، وسجل جبس سيناء بين 1,500 و1,550 جنيهًا للطن.

كما بلغ سعر جبس الدولية نحو 1,500 جنيه للطن، وتراوح سعر جبس مصر سيناء بين 1,450 و1,500 جنيه، فيما سجل جبس زهرة سيناء نحو 1,500 جنيه للطن.

أسعار الرمل والزلط

استقرت أسعار الرمل والزلط عند مستويات متقاربة، حيث تراوح سعر الرمل الناعم بين 95 و170 جنيهًا للمتر، وسجل الرمل الأحمر العادي نحو 40 جنيهًا/المتر، بينما بلغ الرمل الأحمر الخشن نحو 60 جنيهًا، والرمل الخشن نحو 100 جنيه للمتر.

وفيما يخص أسعار الزلط، سجل الزلط الكبير نحو 170 جنيهًا، والزلط المتوسط نحو 190 جنيهًا، بينما بلغ سعر الزلط الفينو نحو 220 جنيهًا للمتر.

أسعار الطوب الأحمر

سجل الطوب الأحمر زيادات متفاوتة بحسب المقاسات:

مقاس 20×10×6 سم: 1,445 جنيهًا للألف طوبة.

مقاس 24×11×6 سم: 1,970 جنيهًا للألف طوبة.

مقاس 25×12×6 سم: 2,360 جنيهًا للألف طوبة.



أهمية استقرار أسعار مواد البناء

يشكل استقرار أسعار مواد البناء عاملًا رئيسيًا لدعم قطاع التشييد، إذ يتيح للشركات والمستثمرين وضع خطط تنفيذ واضحة دون التعرض لتقلبات مفاجئة في التكاليف، كما يعزز استقرار السوق العقاري ويساهم في استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

العوامل المؤثرة على أسعار مواد البناء

تتأثر أسعار الحديد والأسمنت وبقية مواد البناء بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات أسعار الخامات عالميًا مثل خام الحديد والفحم، إضافة إلى تكلفة الطاقة والنقل، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلي، وهي عوامل تنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك.