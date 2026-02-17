استقرار أسعار الحديد والأسمنت والجبس ومواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت والجبس، إلى جانب عدد من مواد البناء الأساسية، حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب، ومتابعة مستمرة من شركات المقاولات والمطورين العقاريين لتقلبات الأسعار، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والبنية التحتية.



أسعار الحديد اليوم في مصر



حافظت أسعار الحديد على مستوياتها المستقرة لدى أبرز الشركات في السوق المحلي، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 37,200 جنيه، وسجل حديد بشاي حوالي 37,600 جنيه للطن، بينما سجل حديد المصريين نحو 36,500 جنيه للطن.

كما سجل طن حديد الجارحي نحو 34,600 جنيه، وبلغ سعر حديد المراكبي 36,300 جنيه للطن، بينما سجل حديد العشري 35,500 جنيه، واستقر سعر حديد سرحان عند 35,000 جنيه للطن.



أسعار الحديد لدى الشركات الأخرى



استقرت أسعار عدد من العلامات التجارية الأخرى، حيث سجل طن حديد بيانكو نحو 35,000 جنيه، وبلغ سعر حديد الجيوشي حوالي 35,500 جنيه للطن، فيما وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 36,500 جنيه، وسجل حديد المعادي نحو 35,000 جنيه للطن، في ظل استقرار نسبي بالسوق المحلي.



أسعار الأسمنت اليوم في مصر



على مستوى الأسمنت، بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي نحو 3,046 جنيهًا للطن، بينما سجلت شيكارة أسمنت طرة والبورتلاندي نحو 230 جنيهًا.

وتراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 5,400 و5,600 جنيه للطن، بينما سجل الأسمنت المخلوط بين 2,850 و4,160 جنيهًا للطن، مع استقرار متوسط سعر الأسمنت الأبيض عند نحو 4,950 جنيهًا للطن وفقًا لنوع المنتج والشركة المنتجة.



أسعار الجبس في الأسواق



شهدت أسعار الجبس استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر جبس العامرية بين 1,400 و1,450 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس سيناء أسعارًا بين 1,500 و1,550 جنيهًا للطن.

كما بلغ سعر جبس الدولية نحو 1,500 جنيه للطن، وتراوح سعر جبس مصر سيناء بين 1,450 و1,500 جنيه، فيما سجل جبس زهرة سيناء نحو 1,500 جنيه للطن.



أسعار الرمل والزلط



استقرت أسعار الرمل والزلط عند مستويات متقاربة، حيث تراوح سعر الرمل الناعم بين 95 و170 جنيهًا للمتر، وسجل الرمل الأحمر العادي نحو 40 جنيهًا للمتر، فيما بلغ الرمل الأحمر الخشن نحو 60 جنيهًا، والرمل الخشن نحو 100 جنيه للمتر.

وبالنسبة للزلط، سجل الزلط الكبير نحو 170 جنيهًا للمتر، والزلط المتوسط نحو 190 جنيهًا للمتر، بينما بلغ الزلط الفينو نحو 220 جنيهًا للمتر.



أسعار الطوب الأحمر والأسمنتي



سجل الطوب الأحمر المثقب مقاس 19×9×6 سم نحو 1,550 جنيهًا للألف طوبة، بينما بلغ سعر الطوب الأحمر المثقب مقاس 25×12×6 سم نحو 2,200 جنيه للألف طوبة.

أما الطوب الأسمنتي المصمت فسجل نحو 2,800 جنيه للبالتة، بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ نحو 9,000 جنيه للبالتة، مع استقرار ملحوظ في الأسعار داخل الأسواق.



أهمية استقرار أسعار مواد البناء



يمثل استقرار أسعار مواد البناء عاملًا رئيسيًا في دعم قطاع التشييد، حيث يساعد الشركات والمستثمرين على وضع خطط تنفيذ واضحة دون التعرض لتقلبات مفاجئة في التكاليف. كما يعزز استقرار السوق العقاري ويسهم في استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.



العوامل المؤثرة على أسعار مواد البناء



تتأثر أسعار الحديد والأسمنت وباقي مواد البناء بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات أسعار الخامات عالميًا مثل خام الحديد والفحم، إلى جانب تكلفة الطاقة والنقل، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلي، وهي عوامل تنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك.

