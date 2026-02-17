أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 16 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

تصدرت أسعار الذهب اليوم في مصر اهتمامات المواطنين، خاصة مع استمرار توجه الكثيرين إلى شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، في ظل اعتباره أحد أهم أوعية الاستثمار الآمن وقت التقلبات الاقتصادية.

وشهدت محلات الصاغة استقرارًا نسبيًا في الأسعار، بالتزامن مع متابعة السوق المحلي لتحركات الأونصة عالميًا وتغيرات سعر الدولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-2-2026

جاءت الأسعار في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: 7625 جنيهًا للبيع و7545 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 6990 جنيهًا للبيع و6915 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6670 جنيهًا للبيع و6600 جنيه للشراء.

عيار 18: 5715 جنيهًا للبيع و5655 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4445 جنيهًا للبيع و4400 جنيه للشراء.

عيار 12: 3810 جنيهات للبيع و3770 جنيهًا للشراء.

الأونصة: 237100 جنيه للبيع و234610 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 53360 جنيهًا للبيع و52800 جنيه للشراء.

وسجلت الأونصة عالميًا نحو 5000.25 دولار.

سعر الذهب في السوق المحلي وعلاقته بالعالمي

يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأسواق العالمية، إذ تنعكس التغيرات في سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار على السوق المحلي بصورة شبه فورية.

وتشير مؤشرات الأسواق الدولية مؤخرًا إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعًا بالضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما قد يدفع الأسعار محليًا إلى تسجيل مستويات أعلى حال استمرار صعود الأونصة عالميًا.

أداء الذهب خلال الأسابيع الماضية

رغم الاستقرار النسبي الحالي، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعات ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، وسط حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين انتظارًا لما ستسفر عنه تحركات الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.