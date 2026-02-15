أردوغان يعلن وعكة صحية لمحمد بن زايد وتأجيل زيارته إلى الإمارات
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعرض رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لوعكة صحية مفاجئة، ما أدى إلى تأجيل زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت مقررة غدًا الإثنين، ويرصد الموجز التفاصيل.
تفاصيل الوعكة الصحية لمحمد بن زايد
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، أوضح أردوغان أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل ودوام الصحة.
وأشار الرئيس التركي إلى أن الوعكة الصحية جاءت بشكل مفاجئ، ما استدعى تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المنتظر أن يجريها إلى أبوظبي ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
تأجيل زيارة أردوغان إلى الإمارات
وأكد أردوغان أن زيارته إلى الإمارات تم تأجيلها إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا، بعد تحسن الحالة الصحية للرئيس الإماراتي.
وكان من المقرر أن تبدأ الزيارة الرسمية غدًا الإثنين، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيلها بشكل رسمي، في ضوء المستجدات الصحية التي طرأت على رئيس دولة الإمارات.
العلاقات التركية الإماراتية
يأتي تأجيل الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تقاربًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية، وسط حرص الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
- أردوغان
- الموجز
- عمرو سعد
- نيللي كريم
- الرئيس التركي
- مسلسل
- محمد بن زايد آل نهيان
- رجب طيب أردوغان
- الشيخ محمد بن زايد
- الإمارات العربية المتحدة
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
- محمد بن زايد
- وعكة صحية
- حالته الصحية
- دولة الإمارات
- شريف سلامة
- العلاقات الثنائية
- الإمارات العربية
- الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
- رئيس دولة الإمارات
- التركي رجب طيب أردوغان
- وشريف سلامة
- تعزيز العلاقات الثنائية
- وعكة صحية مفاجئة
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغا
- العلاقات الثنائية بين البلدين
- رمضان 2026
- الشفاء العاجل