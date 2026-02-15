siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

عرب وعالم

أردوغان يعلن وعكة صحية لمحمد بن زايد وتأجيل زيارته إلى الإمارات

أردوغان
أردوغان

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعرض رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لوعكة صحية مفاجئة، ما أدى إلى تأجيل زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت مقررة غدًا الإثنين، ويرصد الموجز التفاصيل. 

لا يفوتك

إفراج لـ عمرو سعد..المسلسل الشعبي الأول في رمضان 2026 عن قصة حقيقية"

نيللي كريم وشريف سلامة.. الثنائي الأقوى في على قد الحب برمضان 2026

تفاصيل الوعكة الصحية لمحمد بن زايد

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، أوضح أردوغان أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل ودوام الصحة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الوعكة الصحية جاءت بشكل مفاجئ، ما استدعى تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المنتظر أن يجريها إلى أبوظبي ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تأجيل زيارة أردوغان إلى الإمارات

وأكد أردوغان أن زيارته إلى الإمارات تم تأجيلها إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا، بعد تحسن الحالة الصحية للرئيس الإماراتي.

وكان من المقرر أن تبدأ الزيارة الرسمية غدًا الإثنين، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيلها بشكل رسمي، في ضوء المستجدات الصحية التي طرأت على رئيس دولة الإمارات.

العلاقات التركية الإماراتية

يأتي تأجيل الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تقاربًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية، وسط حرص الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

تم نسخ الرابط
اسم الكاتب

مقال رئيس التحرير

جناية على مقام النبوة!!

بقلم ياسر بركات