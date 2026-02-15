موعد رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الصيام الأربعاء أم الخميس؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد بحث المواطنين عن موعد رمضان 2026 في مصر، وحسم الجدل حول أول أيام الصيام: هل يكون الأربعاء 18 فبراير أم الخميس 19 فبراير 2026؟ وبينما أعلنت عدة دول إسلامية موقفها رسميًا، تترقب مصر البيان الحاسم من الجهات المختصة عقب استطلاع الهلال، ويرصد الموجز التفاصيل.

دول عربية تحسم غرة رمضان 2026 رسميًا

أعلن كل من سلطنة عُمان وتركيا وسنغافورة أن الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن مركز الفلك الدولي.

وأوضحت هذه الجهات أن الحسابات الفلكية الدقيقة تشير إلى استحالة رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير، بسبب غروب القمر قبل الشمس أو بفارق زمني ضئيل لا يسمح بالرؤية الشرعية في معظم الدول الإسلامية، ويعكس هذا التوجه اعتمادًا متزايدًا على الحسابات الفلكية المسبقة لتحديد بدايات الشهور الهجرية وتجنب الخلافات السنوية.

اختلاف المعايير بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية

في المقابل، أشارت توقعات صادرة من جهات فلكية في دول أخرى مثل قطر إلى احتمالية أن يكون الأربعاء 18 فبراير أول أيام الصيام، مع التأكيد أن القرار النهائي يظل مرهونًا بلجان الرؤية الشرعية.

ويبرز هذا التباين اختلاف المناهج المتبعة بين الدول، فبينما تعتمد بعض الحكومات على الحسابات الفلكية بشكل كامل، تتمسك دول أخرى بضرورة الرؤية البصرية الفعلية للهلال، تطبيقًا للنصوص الشرعية.

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 في مصر

حتى الآن، لم تُعلن دار الإفتاء المصرية القرار النهائي بشأن غرة شهر رمضان 2026، ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هجريًا.

وتشارك في عملية الرصد 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مستوى الجمهورية، تضم ممثلين عن دار الإفتاء، وهيئة المساحة المصرية، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك لضمان الدقة العلمية والالتزام بالضوابط الشرعية.

ومن المنتظر إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الهواء مباشرة فور انتهاء أعمال اللجان، في أجواء روحانية ينتظرها ملايين المصريين، لحسم ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام رمضان، أم يُستكمل شهر شعبان ويكون الخميس 19 فبراير بداية الصيام.

الحسابات الفلكية في مصر تحسم التوقعات

تشير التقديرات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن بقاء الهلال بعد غروب الشمس سيكون محدودًا للغاية مساء يوم الرؤية، ما يجعل إمكانية الرصد البصري محل شك في بعض المناطق.

وبحسب الحسابات الأولية، فإن مدة مكث القمر في سماء القاهرة ومكة المكرمة ستكون قصيرة، وهو ما يعزز احتمالية أن يكون الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان فلكيًا، مع انتظار الحسم الشرعي الرسمي.

ترقب رسمي وشعبي لإعلان غرة رمضان

يبقى الإعلان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء المصرية هو الفيصل في تحديد أول أيام رمضان 2026 في مصر، وسط حالة من الترقب الشعبي، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم وما يصاحبه من استعدادات روحانية واجتماعية واقتصادية.

ومع اختلاف التقديرات بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية، يتجدد الجدل السنوي حول توحيد موعد بداية الصيام، إلا أن الكلمة الأخيرة ستظل للجهات المختصة مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026.