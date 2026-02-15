مجلس الوزراء: مصر تتصدر الدول العربية في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها استمرار مصر في صدارة الدول العربية في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار اهتمام الدولة المتواصل بقطاع الطاقة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تنفذ الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، عبر التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لدعم مزيج الطاقة وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء، بما يسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية في إنتاج الطاقة النظيفة.

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث أعلنت مجلة PFI، فوز مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية، الذي تنفذه شركة "AMEA Power"، بجائزة صفقة العام في إفريقيا ضمن جوائز PFI Awards 2025.



ومن جانبه، أكد المجلس الأطلسي أن مصر تقف على أعتاب ثورة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتمتع بموقع فريد يؤهلها لقيادة إنتاج الطاقة النظيفة، ولاحقًا تصديرها.. فوفرة الإشعاع الشمسي، وقوة ممرات الرياح، تمنح البلاد ميزة تنافسية واضحة في المشهد العالمي للطاقة المتجددة.

بدوره، أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن مشروع محطة " أوبيليسك " للطاقة الشمسية في نجع حمادي يعد من أوائل مشاريع الطاقة المتجددة التي تجمع بين توليد الكهرباء وتخزينها في مصر، ومن المتوقع أن يشكل نموذجًا تجريبيًا لاعتماد هذه التكنولوجيا في البلاد.

وفيما يتعلق بقدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2024، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أظهرت الإنفوجرافات، أن قدرات مصر بلغت 7752 ميجا وات، -علمًا بأن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في مصر وصل إلى 9366 ميجاوات حتى الآن، وفقًا لأحدث بيانات محلية-، تلتها الإمارات بقدرة 6815 ميجا وات، ثم السعودية بقدرة 4743 ميجا وات، والمغرب 4659 ميجا وات، والأردن بقدرة 2725 ميجا وات، والسودان بقدرة 1871 ميجا وات، والعراق بقدرة 1599 ميجا وات.

كما بلغت قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بسوريا 1557 ميجا وات، ولبنان 1373 ميجا وات، وقطر 1699 ميجا وات، وتونس 1086 ميجا وات، وعمان 722 ميجا وات، والجزائر 601 ميجا وات، واليمن 402 ميجا وات، وموريتانيا 294 ميجا وات، وفلسطين 199 ميجا وات، والكويت 114 ميجا وات، وجيبوتي 80 ميجا وات، والبحرين 69 ميجا وات، والصومال 49 ميجا وات، وليبيا 8 ميجا وات، وجزر القمر 5 ميجا وات.



وبشأن الطفرة غير المسبوقة التي حققتها مصر في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات، أبرزت الإنفوجرافات تطور قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، لتصل إلى 9366 ميجا وات عام 2025، مقابل 7522 ميجا وات عام 2024، و6709 ميجا وات عام 2023، و6322 ميجا وات عام 2022، و6258 ميجا وات عام 2021، و5934 عام 2020.

كما بلغت القدرات 5690 ميجا وات عام 2019، و4793 ميجا وات عام 2018، و3802 ميجا وات عام 2017، و3681 ميجا وات عام 2016، و3658 ميجا وات عام 2015.

واستعرضت الإنفوجرافات، نماذج لأبرز مشروعات الطاقة المتجددة، من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجا وات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجا وات، فضلًا عن محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 500 ميجا وات، إلى جانب محطة المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 500 ميجا وات، بالإضافة إلى المحطة الشمسية "أكوا باور" بإجمالي قدرة 200 ميجا وات.

وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لدعم مزيج الطاقة، ويأتي في مقدمتها مشروع الربط الكهرباء مع اليونان وإيطاليا الذي يجرى الانتهاء من دراسات إنشائه، حيث يستهدف تصدير 6000 ميجا وات من الطاقة المتجددة لأوروبا.

أما بشأن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، أوضحت الإنفوجرافات، أنه سيتم تبادل 1500 ميجا وات خلال تشغيل المرحلة الأولى قريبًا، كما سيتم تبادل 3000 ميجا وات خلال المرحلة الثانية للمشروع، بينما تصل إجمالي كمية الطاقة التي تم نقلها إلى طرابلس بليبيا 702 مليون ك.و.س خلال 2023/2024.

وعلى صعيد خط الربط الكهربائي مع السودان، فقد بلغ إجمالي الطاقة المنقولة إلى الخرطوم 286 مليون ك.و.س خلال العام المالي الجاري، كما بلغت قدرة المرحلة الثانية للمشروع مزدوج الدائرة "توشكى2/ وادي حلفا" 300 ميجا وات، في حين بلغ إجمالي كمية الطاقة التي تم نقلها للأردن خلال العام المالي الجاري 154.5 مليون ك.و.س، ومن المستهدف الوصول إلى 2000 ميجا وات لرفع قدرة خط الربط الكهربائي.

