حزمة حماية اجتماعية جديدة في مصر: توجيهات رئاسية بتبكير الرواتب ودعم نقدي لملايين المواطنين

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال العام الجاري، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأوضح أن السياسات الحكومية الحالية تستهدف دعم القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسواق، ويرصد الموجز التفاصيل.

توجيهات رئاسية بتبكير صرف مرتبات فبراير 2026

كشف مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتكون متاحة خلال الأسبوع الحالي، بما يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل عاجل، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة المصروفات الأسرية.

دعم نقدي مباشر لملايين المواطنين قبل رمضان

أعلن رئيس الوزراء عن صرف دعم نقدي مباشر ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، يستفيد منه نحو 15 مليون مواطن. ويشمل الدعم:

5 ملايين مستفيد من برنامج تكافل وكرامة

10 ملايين من محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا

وسيتم صرف الدعم على دفعتين: الأولى مع شهر رمضان، والثانية قبل عيد الفطر، بهدف توفير السيولة اللازمة للأسر خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الإنفاق.

تعزيز قطاع الصحة وتقليل قوائم الانتظار

ضمن خطة تحسين الخدمات الصحية، أشار مدبولي إلى تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لدعم قطاع الصحة ورفع كفاءة الخدمات الطبية، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى لتقليل قوائم انتظار العمليات الجراحية، بما يضمن سرعة تقديم الرعاية الطبية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

دعم الأمن الغذائي وتوفير القمح

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، خصصت الحكومة 4 مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار القمح، بما يضمن استقرار منظومة الخبز المدعم وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

تطوير قطاع الطيران وتعزيز قدرات مصر للطيران

أكد رئيس الوزراء أن إضافة طائرة إيرباص A350-900 إلى أسطول مصر للطيران تأتي ضمن الرؤية الشاملة للدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز قدرة الشركة الوطنية على تشغيل رحلات طويلة المدى وفتح أسواق دولية جديدة، بما يدعم قطاع السياحة والنقل الجوي.

40 مليار جنيه دعمًا مباشرًا للمواطنين

اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن إجمالي الدعم الموجه لصالح المواطن المصري خلال الفترة المقبلة سيصل إلى نحو 40 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.