موعد صرف مرتبات فبراير 2026 وزيادات جديدة قبل رمضان..تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات فبراير 2026 للعاملين بالدولة اعتبارًا من غدٍ الإثنين 16 فبراير، في خطوة تستهدف دعم الموظفين قبل حلول شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإعلان حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادات مرتقبة في المرتبات والمعاشات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

بدء صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيبدأ غدًا في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في توقيت مهم قبل شهر رمضان، بهدف تمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح الوزير أن الدولة حريصة على اتخاذ إجراءات استباقية لتخفيف الأعباء المعيشية، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.

تنسيق كامل لتسريع إجراءات الصرف

وأشار وزير المالية إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المختلفة، لضمان سرعة إنهاء إجراءات صرف المرتبات دون تأخير.

ويأتي ذلك في إطار متابعة دقيقة من وزارة المالية مع كافة الجهات الحكومية، لضمان وصول المستحقات المالية للعاملين في المواعيد المحددة، وتفادي أي تكدسات أو معوقات إدارية.

صرف المرتبات عبر ماكينات ATM دون تكدس

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأكد أن الموظفين يمكنهم سحب مرتباتهم في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة لكل جهة إدارية، بما يضمن المرونة في الصرف ويمنع التزاحم أمام ماكينات الصراف، خاصة في ظل الإقبال المتوقع قبل رمضان.

حزمة اجتماعية جديدة قبل رمضان 2026

في سياق متصل، يعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن تفاصيل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.

ومن المقرر أن تتضمن الحزمة إجراءات موسعة للحماية الاجتماعية، تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى زيادات في المرتبات والمعاشات، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية مع اقتراب الشهر الكريم.

زيادة المرتبات بنسبة قد تصل إلى 15%

بحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تتراوح زيادة مرتبات العاملين بالدولة بين 10% و15%، مع تحديد حد أدنى وأقصى للزيادة لضمان استفادة الفئات الأقل دخلًا بشكل أكبر.

كما تشمل الحزمة دعم برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، حيث تم بدء صرف مستحقات شهر فبراير بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه، في إطار توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

دعم شامل لتحسين مستوى المعيشة

تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية حكومية تستهدف رفع مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ومن المنتظر أن يكشف المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيري الإعلام والمالية، عن التفاصيل الكاملة لمواعيد تطبيق الزيادات والفئات المستفيدة وآليات التنفيذ.

بهذا، تتجه الحكومة إلى الجمع بين تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 وإطلاق حزمة اجتماعية جديدة، في رسالة واضحة تستهدف دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك.