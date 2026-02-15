أدعية استقبال شهر رمضان 2026 ومشروعيتها.. موعد بداية الشهر الكريم في مصر

مع اقتراب شهر رمضان 2026، يتزايد بحث المسلمين عن أدعية استقبال شهر رمضان، وموعد بدايته الرسمي في مصر، وحكم تخصيص دعاء معين لدخول الشهر الكريم، ويُعد رمضان الشهر التاسع من السنة الهجرية، وهو شهر الصيام والقرآن والرحمة والمغفرة، ما يجعله محطة إيمانية ينتظرها المسلمون بشوق كبير كل عام، ويكشف الموجز التفاصيل.

موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر

بحسب الحسابات الفلكية الأولية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير، على أن يتم حسم الموعد رسميًا بعد استطلاع رؤية هلال رمضان.

ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية مساء الثلاثاء 17 فبراير، فإذا ثبتت رؤية الهلال يكون الأربعاء هو أول أيام الشهر الكريم، أما إذا تعذرت الرؤية فيكون الخميس 19 فبراير هو أول أيام رمضان.

ويترقب المصريون البيان الرسمي كل عام، باعتباره الفيصل في تحديد بداية الصيام وموعد أول صلاة تراويح.

أدعية استقبال شهر رمضان 2026

لا يوجد نص شرعي يُلزم بدعاء محدد عند دخول رمضان، إلا أن العلماء أجازوا الدعاء بما تيسر من خير الدنيا والآخرة، ومن الأدعية الشائعة التي يرددها المسلمون:

اللهم بلغنا رمضان وأعنّا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان.

اللهم سلّمنا لرمضان، وسلّم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبّلًا.

اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين.

اللهم ارزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

اللهم بلغنا ليلة القدر واكتبنا فيها من عتقائك من النار.

كما يكثر الدعاء بطلب الجنة والنجاة من النار، وسؤال الله القبول ورفع الدرجات وتكفير السيئات.

هل هناك دعاء مخصوص لدخول رمضان؟

أوضحت مصادر دينية أنه لا توجد أحاديث صحيحة ثابتة تخص دعاءً محددًا لاستقبال شهر رمضان، وإن كان قد ورد حديث بسند ضعيف يفيد بأن النبي ﷺ كان يقول:

“اللهم سلمني لرمضان، وسلم رمضان لي، وتسلمه مني متقبّلًا”.

لذلك، فالأمر في الدعاء واسع، ويجوز للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة دون التزام صيغة بعينها.

كيف يستقبل المسلم شهر رمضان؟

يُستحب استقبال رمضان بالفرح والسرور، وشكر الله على بلوغ الشهر، فالوصول إلى رمضان نعمة عظيمة. وكان النبي ﷺ يبشر أصحابه بقدومه، لما فيه من مضاعفة الأجور وفتح أبواب الجنة وتصفيد الشياطين.

ومن أهم صور الاستعداد:

التوبة النصوح قبل دخول الشهر.

عقد النية الصادقة على الصيام والقيام.

التخطيط لختم القرآن.

الإكثار من الصدقات وصلة الأرحام.

ويُعد رمضان فرصة سنوية لمراجعة النفس وتجديد العهد مع الله، والانطلاق في طريق الطاعة بقلب خاشع وعزيمة صادقة.

رمضان شهر القرآن والرحمة

يبقى شهر رمضان موسمًا إيمانيًا عظيمًا، تتجدد فيه الروح، وتُغفر فيه الذنوب، وتُرفع فيه الدرجات ومع اقتراب أيامه، تتضاعف مشاعر الشوق، ويحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء بأن يبلغهم الله الشهر وهم في صحة وعافية.

فأعظم ما يمكن أن يبدأ به العبد هذا الشهر هو دعاء صادق بأن يعينه الله على حسن الصيام والقيام، وأن يخرج منه مغفور الذنب، مقبول العمل، وقد تبدلت حاله إلى الأفضل.