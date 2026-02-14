حركة المحافظين 2026 في مصر.. تغييرات واسعة مرتقبة وموعد الإعلان الرسمي

تتصدر حركة المحافظين 2026 المشهد السياسي في مصر، بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، وسط حالة ترقب واسعة في الشارع المصري للإعلان الرسمي المرتقب خلال الساعات المقبلة. وتشير المعلومات المتداولة إلى انتهاء الجهات الرقابية من إعداد تقاريرها بشأن المرشحين الجدد، تمهيدًا لصدور القرار الجمهوري المنتظر، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتأتي الحركة الجديدة في إطار خطة الدولة لإعادة ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من كفاءة الأداء المحلي.

تفاصيل حركة المحافظين 2026 وأبرز المحافظات المشمولة بالتغيير

بحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تشهد الحركة تغييرات كبيرة في عدد من المحافظات الحيوية، من بينها: الإسماعيلية، الجيزة، بورسعيد، الوادي الجديد، الإسكندرية، السويس، شمال وجنوب سيناء، أسيوط، مطروح، دمياط، المنوفية، الأقصر، والبحيرة.

وتشير التوقعات إلى تجديد الثقة في نحو 5 محافظين، مع نقل بعضهم إلى محافظات أخرى، في حين سيتم تعيين قرابة 18 نائبًا جديدًا للمحافظين، إلى جانب تصعيد عدد من النواب الحاليين لمنصب محافظ، مقابل إقصاء آخرين.

وتضم الحركة شخصيات من خلفيات متنوعة، تشمل لواءات بالقوات المسلحة والشرطة المدنية، إضافة إلى أساتذة جامعات وقضاة، في إطار توجه يعتمد على الكفاءة والخبرة في الإدارة المحلية.

الإطار القانوني لتعيين المحافظين في مصر

وفقًا للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، يتم تعيين المحافظين وإعفاؤهم بقرار من رئيس الجمهورية، دون الحاجة إلى عرض القرار على مجلس النواب أو الحصول على موافقته.

وينص القانون على أن يؤدي المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، وأن يُعامل معاملة الوزير من حيث الراتب والمعاش.

ومن المنتظر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فور صدور القرار الجمهوري.

تصريحات رسمية وإعلامية حول موعد الإعلان

في السياق ذاته، أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن موعد الإعلان عن حركة المحافظين لم يُحدد بشكل رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أن صدورها عقب التشكيل الوزاري يُعد أمرًا طبيعيًا ومتبعًا.

من جانبه، أوضح الإعلامي أحمد موسى أن الإعلان الرسمي عن الحركة سيكون خلال ساعات، بعد الانتهاء من حسم الترشيحات الخاصة بكل محافظة، مؤكدًا أن الحركة ستضم عددًا كبيرًا من الكفاءات والوجوه الجديدة.

كما أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من إعداد الحركة، لافتًا إلى أن ما يقرب من ثلثي المحافظين سيشملهم النقل إلى محافظات أخرى أو عدم الاستمرار في مناصبهم، وهو ما يعكس حجم التغييرات المرتقبة.

دلالات الحركة وأهدافها السياسية والإدارية

تعكس حركة المحافظين 2026 توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الإدارة المحلية، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة وتنفيذ المشروعات القومية في مختلف المحافظات. كما تستهدف تعزيز الرقابة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي.

ويُعد صدور الحركة عقب التعديل الوزاري تقليدًا سياسيًا متبعًا، يعكس تكامل التغيير بين المستوى المركزي والمحلي، لضمان تنفيذ السياسات العامة بكفاءة أكبر على مستوى المحافظات.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي، تزداد التوقعات بشأن حجم التغييرات وأسماء القيادات الجديدة، في واحدة من أكبر حركات المحافظين خلال السنوات الأخيرة، والتي من المنتظر أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة في الإدارة المحلية داخل مصر.